https://ria.ru/20220513/provokatsiya-1788311219.html

В ЛНР предупредили о риске провокаций со стороны Украины под Северодонецком

В ЛНР предупредили о риске провокаций со стороны Украины под Северодонецком - РИА Новости, 13.05.2022

В ЛНР предупредили о риске провокаций со стороны Украины под Северодонецком

Украинские радикалы могут организовать провокации на северодонецком заводе "Азот", что может вызывать экологическую катастрофу в радиусе 30 километров, заявил... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T13:23

2022-05-13T13:23

2022-05-13T13:43

специальная военная операция на украине

в мире

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северодонецк

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Украинские радикалы могут организовать провокации на северодонецком заводе "Азот", что может вызывать экологическую катастрофу в радиусе 30 километров, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."Мы не исключаем факт провокации на северодонецком "Азоте". Это очень крупное промышленное предприятие, которое также на своей территории содержит много взрывчатых веществ: это и аммиачная селитра, и кислоты. Там очень опасное предприятие", - заявил Марочко в эфире "Первого канала".По его словам, в результате такой провокации может стать экологическая катастрофа. "Гипотетически в радиусе 30 километров может случиться экологическая катастрофа и, в принципе, если они совершат террористический акт, то они пострадают сами",- отметил подполковник народной милиции ЛНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220314/avdeevka-1778002888.html

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

луганская народная республика

украина

северодонецк

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Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, украина, северодонецк, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр