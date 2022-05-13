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В Китае предрекли неизбежный провал антироссийских санкций - РИА Новости, 13.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220513/proval-1788240411.html
В Китае предрекли неизбежный провал антироссийских санкций
В Китае предрекли неизбежный провал антироссийских санкций - РИА Новости, 13.05.2022
В Китае предрекли неизбежный провал антироссийских санкций
Антироссийские санкции потерпят провал, заявил в колонке для "Хуаньцю шибао" эксперт Гао Дэшен. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T06:22
2022-05-13T06:22
специальная военная операция на украине
россия
сша
санкции в отношении россии
в мире
гао дэшен
китай
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Антироссийские санкции потерпят провал, заявил в колонке для "Хуаньцю шибао" эксперт Гао Дэшен.Специалист отметил, что столкнувшись с санкциями, Москва предприняла мощные ответные контрмеры, которые показывают наличие системного плана реагирования и готовность России к международному давлению.Дэшен добавил, что экономическую мощь Москвы нельзя недооценивать. В частности, эксперт указал на богатство России энергией, ресурсами и продуктами питания. По его мнению, эти преимущества позволяют стране значительно влиять на международную экономическую систему и смело бросать вызов доминированию США и Запада.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, многие бренды объявили об уходе из страны. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220513/sanktsii-1788237009.html
https://ria.ru/20220512/posledstviya-1788185839.html
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россия, сша, санкции в отношении россии, в мире, гао дэшен, китай
06:22 13.05.2022
 
В Китае предрекли неизбежный провал антироссийских санкций

Китайский эксперт Дэшен: попытки Запада изолировать Россию неизбежно закончатся провалом

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити"
Вид на Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Антироссийские санкции потерпят провал, заявил в колонке для "Хуаньцю шибао" эксперт Гао Дэшен.
"Попытка Запада изолировать Россию, экономику страны "Большой двадцатки" с огромными запасами нефти и газа, мощным военно-промышленным комплексом и разнообразным экспортом, будет иметь серьезные последствия и неизбежно закончится провалом", — написал Дэшен.
Специалист отметил, что столкнувшись с санкциями, Москва предприняла мощные ответные контрмеры, которые показывают наличие системного плана реагирования и готовность России к международному давлению.
Дэшен добавил, что экономическую мощь Москвы нельзя недооценивать. В частности, эксперт указал на богатство России энергией, ресурсами и продуктами питания. По его мнению, эти преимущества позволяют стране значительно влиять на международную экономическую систему и смело бросать вызов доминированию США и Запада.
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
03:20Специальная военная операция на Украине
NI предупредил об угрозе войны из-за санкций против России
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, многие бренды объявили об уходе из страны. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Владимир Путин рассказал о последствиях европейской санкционной одержимости - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
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Путин предупредил о влиянии санкций на мировую экономику
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАСанкции в отношении РоссииВ миреГао ДэшенКитай
 
 
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