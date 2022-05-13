В Китае предрекли неизбежный провал антироссийских санкций
Китайский эксперт Дэшен: попытки Запада изолировать Россию неизбежно закончатся провалом
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити"
Вид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Антироссийские санкции потерпят провал, заявил в колонке для "Хуаньцю шибао" эксперт Гао Дэшен.
"Попытка Запада изолировать Россию, экономику страны "Большой двадцатки" с огромными запасами нефти и газа, мощным военно-промышленным комплексом и разнообразным экспортом, будет иметь серьезные последствия и неизбежно закончится провалом", — написал Дэшен.
Дэшен добавил, что экономическую мощь Москвы нельзя недооценивать. В частности, эксперт указал на богатство России энергией, ресурсами и продуктами питания. По его мнению, эти преимущества позволяют стране значительно влиять на международную экономическую систему и смело бросать вызов доминированию США и Запада.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, многие бренды объявили об уходе из страны. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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