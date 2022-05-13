https://ria.ru/20220513/promproizvodstva-1788341730.html
Рост промпроизводства в Тюменской области в первом квартале составил 1,3%
Рост промпроизводства в Тюменской области в первом квартале составил 1,3% - РИА Новости, 13.05.2022
Рост промпроизводства в Тюменской области в первом квартале составил 1,3%
Индекс промышленного производства в Тюменской области в первом квартале 2022 года увеличится на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, наиболее... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T15:05
2022-05-13T15:05
2022-05-13T15:05
тюменская область
александр моор
экономика
промышленность
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ТЮМЕНЬ, 13 мая - РИА Новости. Индекс промышленного производства в Тюменской области в первом квартале 2022 года увеличится на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, наиболее активный рост наблюдается в обрабатывающих отраслях, сообщили в правительстве региона."Индекс промышленного производства в Тюменской области за январь-март 2022 года вырос на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В основном рост региональной промышленности обеспечен развитием обрабатывающих отраслей, где индекс производства составил 103,3%", - сообщили в региональном правительстве.Наибольшие темпы роста отмечены в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – 160% к уровню января-марта 2021 года, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – 147,7%, прочей неметаллической минеральной продукции – 141,8%, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях – 130,2%, машин и оборудования, не включенных в другие группировки – 115,6%, химических веществ и химических продуктов – 110,0%, а также в ремонте и монтаже машин и оборудования – 109,7%, производстве резиновых и пластмассовых изделий – 109,4%, металлургии – 108,7%."Развитие тюменской промышленности обеспечивает не только бесперебойное поступление налоговых платежей в региональный и муниципальные бюджеты, но и стабильную ситуацию на рынке труда. Это важнейшие гарантии благополучия наших земляков и региона в целом", – прокомментировал губернатор Тюменской области Александр Моор.
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РИА Новости
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александр моор, экономика, промышленность
ТЮМЕНЬ, 13 мая - РИА Новости. Индекс промышленного производства в Тюменской области в первом квартале 2022 года увеличится на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, наиболее активный рост наблюдается в обрабатывающих отраслях, сообщили в правительстве региона.
"Индекс промышленного производства в Тюменской области за январь-март 2022 года вырос на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В основном рост региональной промышленности обеспечен развитием обрабатывающих отраслей, где индекс производства составил 103,3%", - сообщили в региональном правительстве.
Наибольшие темпы роста отмечены в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – 160% к уровню января-марта 2021 года, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – 147,7%, прочей неметаллической минеральной продукции – 141,8%, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях – 130,2%, машин и оборудования, не включенных в другие группировки – 115,6%, химических веществ и химических продуктов – 110,0%, а также в ремонте и монтаже машин и оборудования – 109,7%, производстве резиновых и пластмассовых изделий – 109,4%, металлургии – 108,7%.
"Развитие тюменской промышленности обеспечивает не только бесперебойное поступление налоговых платежей в региональный и муниципальные бюджеты, но и стабильную ситуацию на рынке труда. Это важнейшие гарантии благополучия наших земляков и региона в целом", – прокомментировал губернатор Тюменской области Александр Моор
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