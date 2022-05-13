https://ria.ru/20220513/promproizvodstva-1788341730.html

Рост промпроизводства в Тюменской области в первом квартале составил 1,3%

Рост промпроизводства в Тюменской области в первом квартале составил 1,3% - РИА Новости, 13.05.2022

Рост промпроизводства в Тюменской области в первом квартале составил 1,3%

Индекс промышленного производства в Тюменской области в первом квартале 2022 года увеличится на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, наиболее... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T15:05

2022-05-13T15:05

2022-05-13T15:05

тюменская область

александр моор

экономика

промышленность

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ТЮМЕНЬ, 13 мая - РИА Новости. Индекс промышленного производства в Тюменской области в первом квартале 2022 года увеличится на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, наиболее активный рост наблюдается в обрабатывающих отраслях, сообщили в правительстве региона."Индекс промышленного производства в Тюменской области за январь-март 2022 года вырос на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В основном рост региональной промышленности обеспечен развитием обрабатывающих отраслей, где индекс производства составил 103,3%", - сообщили в региональном правительстве.Наибольшие темпы роста отмечены в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – 160% к уровню января-марта 2021 года, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – 147,7%, прочей неметаллической минеральной продукции – 141,8%, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях – 130,2%, машин и оборудования, не включенных в другие группировки – 115,6%, химических веществ и химических продуктов – 110,0%, а также в ремонте и монтаже машин и оборудования – 109,7%, производстве резиновых и пластмассовых изделий – 109,4%, металлургии – 108,7%."Развитие тюменской промышленности обеспечивает не только бесперебойное поступление налоговых платежей в региональный и муниципальные бюджеты, но и стабильную ситуацию на рынке труда. Это важнейшие гарантии благополучия наших земляков и региона в целом", – прокомментировал губернатор Тюменской области Александр Моор.

https://ria.ru/20220427/investkontrakt-1785717649.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр моор, экономика, промышленность