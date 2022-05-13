https://ria.ru/20220513/prokuratura-1788282793.html

"Уральские авиалинии" проверят после данных о простое более 900 сотрудников

"Уральские авиалинии" проверят после данных о простое более 900 сотрудников - РИА Новости, 13.05.2022

"Уральские авиалинии" проверят после данных о простое более 900 сотрудников

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку по информации о том, что "Уральские авиалинии" отправили в простой более 900 сотрудников, сообщает в... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T11:45

2022-05-13T11:45

2022-05-13T11:45

россия

свердловская область

уральские авиалинии

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Уральская транспортная прокуратура организовала проверку по информации о том, что "Уральские авиалинии" отправили в простой более 900 сотрудников, сообщает в пятницу надзорное ведомство.Ранее в департаменте по труду и занятости населения Свердловской области РИА Новости сообщили, что "Уральские авиалинии" отправили в простой 931 сотрудника до 31 мая. Официальная причина, которую указала авиакомпания, - закрытие воздушного пространства в южных аэропортах на территории России и за границей. В "Уральских авиалиниях" от комментариев на эту тему отказались."Уральской транспортной прокуратурой на постоянной основе проводится мониторинг состояния законности в сфере соблюдения трудовых прав работников предприятий транспорта. В связи со сведениями, опубликованными в СМИ, о направлении в вынужденный простой работников авиакомпании "Уральские авиалинии" проводится прокурорская проверка", - говорится в сообщении прокуратуры.Ведомство отмечает, что в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям работодателя в части соблюдения порядка и условий введения организационно-штатных мероприятий на предприятии.

https://ria.ru/20220427/avia-1785696776.html

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свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, свердловская область, уральские авиалинии, общество