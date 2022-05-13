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"Уральские авиалинии" проверят после данных о простое более 900 сотрудников - РИА Новости, 13.05.2022
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"Уральские авиалинии" проверят после данных о простое более 900 сотрудников
"Уральские авиалинии" проверят после данных о простое более 900 сотрудников - РИА Новости, 13.05.2022
"Уральские авиалинии" проверят после данных о простое более 900 сотрудников
Уральская транспортная прокуратура организовала проверку по информации о том, что "Уральские авиалинии" отправили в простой более 900 сотрудников, сообщает в... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T11:45
2022-05-13T11:45
россия
свердловская область
уральские авиалинии
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Уральская транспортная прокуратура организовала проверку по информации о том, что "Уральские авиалинии" отправили в простой более 900 сотрудников, сообщает в пятницу надзорное ведомство.Ранее в департаменте по труду и занятости населения Свердловской области РИА Новости сообщили, что "Уральские авиалинии" отправили в простой 931 сотрудника до 31 мая. Официальная причина, которую указала авиакомпания, - закрытие воздушного пространства в южных аэропортах на территории России и за границей. В "Уральских авиалиниях" от комментариев на эту тему отказались."Уральской транспортной прокуратурой на постоянной основе проводится мониторинг состояния законности в сфере соблюдения трудовых прав работников предприятий транспорта. В связи со сведениями, опубликованными в СМИ, о направлении в вынужденный простой работников авиакомпании "Уральские авиалинии" проводится прокурорская проверка", - говорится в сообщении прокуратуры.Ведомство отмечает, что в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям работодателя в части соблюдения порядка и условий введения организационно-штатных мероприятий на предприятии.
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россия, свердловская область, уральские авиалинии, общество
11:45 13.05.2022
 
"Уральские авиалинии" проверят после данных о простое более 900 сотрудников

Прокуратура проверит "Уральские авиалинии" после данных о направлении работников в простой

© Flickr / Anna ZverevaСамолет Airbus A319-112 авиакомпании "Уральские авиалинии"
Самолет Airbus A319-112 авиакомпании Уральские авиалинии - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© Flickr / Anna Zvereva
Самолет Airbus A319-112 авиакомпании "Уральские авиалинии"
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Уральская транспортная прокуратура организовала проверку по информации о том, что "Уральские авиалинии" отправили в простой более 900 сотрудников, сообщает в пятницу надзорное ведомство.
Ранее в департаменте по труду и занятости населения Свердловской области РИА Новости сообщили, что "Уральские авиалинии" отправили в простой 931 сотрудника до 31 мая. Официальная причина, которую указала авиакомпания, - закрытие воздушного пространства в южных аэропортах на территории России и за границей. В "Уральских авиалиниях" от комментариев на эту тему отказались.
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"Уральской транспортной прокуратурой на постоянной основе проводится мониторинг состояния законности в сфере соблюдения трудовых прав работников предприятий транспорта. В связи со сведениями, опубликованными в СМИ, о направлении в вынужденный простой работников авиакомпании "Уральские авиалинии" проводится прокурорская проверка", - говорится в сообщении прокуратуры.
Ведомство отмечает, что в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям работодателя в части соблюдения порядка и условий введения организационно-штатных мероприятий на предприятии.
 
РоссияСвердловская областьУральские авиалинииОбщество
 
 
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