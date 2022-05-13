https://ria.ru/20220513/proisshestvie-1788306038.html

Задержанный в Сочи признался, что готовил теракт на 9 мая

Задержанный в Сочи признался, что готовил теракт на 9 мая - РИА Новости, 13.05.2022

Задержанный в Сочи признался, что готовил теракт на 9 мая

Задержанный в Сочи неонацист рассказал, что готовил теракт на 9 мая, "хотел убить больше 50 человек", видео с его признанием обнародовала ФСБ. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T13:06

2022-05-13T13:06

2022-05-13T13:47

сочи

фсб

происшествия

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Задержанный в Сочи неонацист рассказал, что готовил теракт на 9 мая, "хотел убить больше 50 человек", видео с его признанием обнародовала ФСБ."Я хотел совершить теракт 9 мая. Я хотел убить больше 50 человек из револьвера", - сказал молодой человек. По его словам, он планировал также "перестрелять раненых".Задержанный признался, что является сторонником "Колумбайна"* (движение запрещено в России как террористическое).Силовики предотвратили теракт в торгово-развлекательном центре в Сочи и задержали неонациста, который планировал его совершить 9 мая, сообщила в пятницу ФСБ. У него дома были изъяты револьвер с боеприпасами, граната Ф-1, холодное оружие и рукописная план-схема планируемого преступления. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту.*Организация, признанная террористической и запрещена в России

https://ria.ru/20220512/terrorist-1788058848.html

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"Я хотел убить больше 50 человек" – допрос подозреваемого в подготовке теракта в Сочи Силовики предотвратили теракт в торгово-развлекательном центре в Сочи и задержали неонациста, который планировал его совершить 9 мая, сообщает ЦОС ФСБ. Задержанный в Сочи неонацист рассказал, что "хотел убить больше 50 человек", видео с его признанием обнародовала Федеральная служба безопасности России. 2022-05-13T13:06 true PT0M52S

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сочи, фсб, происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)