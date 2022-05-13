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Задержанный в Сочи признался, что готовил теракт на 9 мая - РИА Новости, 13.05.2022
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Задержанный в Сочи признался, что готовил теракт на 9 мая
Задержанный в Сочи признался, что готовил теракт на 9 мая - РИА Новости, 13.05.2022
Задержанный в Сочи признался, что готовил теракт на 9 мая
Задержанный в Сочи неонацист рассказал, что готовил теракт на 9 мая, "хотел убить больше 50 человек", видео с его признанием обнародовала ФСБ. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T13:06
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сочи
фсб
происшествия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Задержанный в Сочи неонацист рассказал, что готовил теракт на 9 мая, "хотел убить больше 50 человек", видео с его признанием обнародовала ФСБ."Я хотел совершить теракт 9 мая. Я хотел убить больше 50 человек из револьвера", - сказал молодой человек. По его словам, он планировал также "перестрелять раненых".Задержанный признался, что является сторонником "Колумбайна"* (движение запрещено в России как террористическое).Силовики предотвратили теракт в торгово-развлекательном центре в Сочи и задержали неонациста, который планировал его совершить 9 мая, сообщила в пятницу ФСБ. У него дома были изъяты револьвер с боеприпасами, граната Ф-1, холодное оружие и рукописная план-схема планируемого преступления. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту.*Организация, признанная террористической и запрещена в России
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"Я хотел убить больше 50 человек" – допрос подозреваемого в подготовке теракта в Сочи
Силовики предотвратили теракт в торгово-развлекательном центре в Сочи и задержали неонациста, который планировал его совершить 9 мая, сообщает ЦОС ФСБ. Задержанный в Сочи неонацист рассказал, что "хотел убить больше 50 человек", видео с его признанием обнародовала Федеральная служба безопасности России.
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сочи, фсб, происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
13:06 13.05.2022 (обновлено: 13:47 13.05.2022)
 
Задержанный в Сочи признался, что готовил теракт на 9 мая

Задержанный в Сочи признался, что готовил теракт на 9 мая, хотел убить больше 50 человек

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Задержанный в Сочи неонацист рассказал, что готовил теракт на 9 мая, "хотел убить больше 50 человек", видео с его признанием обнародовала ФСБ.
"Я хотел совершить теракт 9 мая. Я хотел убить больше 50 человек из револьвера", - сказал молодой человек. По его словам, он планировал также "перестрелять раненых".
Задержанный признался, что является сторонником "Колумбайна"* (движение запрещено в России как террористическое).
Силовики предотвратили теракт в торгово-развлекательном центре в Сочи и задержали неонациста, который планировал его совершить 9 мая, сообщила в пятницу ФСБ. У него дома были изъяты револьвер с боеприпасами, граната Ф-1, холодное оружие и рукописная план-схема планируемого преступления. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту.
*Организация, признанная террористической и запрещена в России
Кадр видео ЦОС ФСБ России о пресечении террористического акта в Курске
12 мая, 10:30
Задержанный ФСБ житель Курской области рассказал о подготовке теракта
 
СочиФСБПроисшествияРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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