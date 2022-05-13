https://ria.ru/20220513/prizery-1788386756.html

Ставрополье поддержит призеров всероссийской олимпиады школьников

Ставрополье поддержит призеров всероссийской олимпиады школьников - РИА Новости, 13.05.2022

Ставрополье поддержит призеров всероссийской олимпиады школьников

Ставропольские школьники, ставшие призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, получат премии от губернатора края, такая мера поддержки... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T17:08

2022-05-13T17:08

2022-05-13T17:08

ставропольский край

владимир владимиров

образование - общество

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СТАВРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости. Ставропольские школьники, ставшие призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, получат премии от губернатора края, такая мера поддержки принята в регионе впервые и будет продолжена в последующие годы, сообщает министерство образования Ставропольского края."Ставропольский край учредил премии ученикам - победителям регионального этапа, призерам и победителям заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Дети получат премию за каждый предмет, в котором достигнут успеха. Также наградим педагогов, которые их подготовили. Если ребята выиграют в региональном этапе и станут призерами или победителями всероссийской олимпиады школьников, они получат оба поощрения", - прокомментировал губернатор края Владимир Владимиров.Конкурсные испытания проходили с 18 марта по 30 апреля 2022 года. Ребята демонстрировали знания по 24 общеобразовательным предметам. В интеллектуальных состязаниях приняло участие 34 школьника, ставшие победителями и призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Ставропольском крае.Четырнадцать школьников из пяти муниципалитетов Ставрополья показали отличный результат и вошли в число призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Сразу три старшеклассника стали призерами по нескольким школьным предметам.Школьники, ставшие победителями и призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, имеют право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю олимпиады.

https://ria.ru/20220512/stavropole-1788182682.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владимир владимиров, образование - общество