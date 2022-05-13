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Ставрополье поддержит призеров всероссийской олимпиады школьников - РИА Новости, 13.05.2022
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Ставропольский край
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Ставрополье поддержит призеров всероссийской олимпиады школьников
Ставрополье поддержит призеров всероссийской олимпиады школьников - РИА Новости, 13.05.2022
Ставрополье поддержит призеров всероссийской олимпиады школьников
Ставропольские школьники, ставшие призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, получат премии от губернатора края, такая мера поддержки... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T17:08
2022-05-13T17:08
ставропольский край
владимир владимиров
образование - общество
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СТАВРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости. Ставропольские школьники, ставшие призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, получат премии от губернатора края, такая мера поддержки принята в регионе впервые и будет продолжена в последующие годы, сообщает министерство образования Ставропольского края."Ставропольский край учредил премии ученикам - победителям регионального этапа, призерам и победителям заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Дети получат премию за каждый предмет, в котором достигнут успеха. Также наградим педагогов, которые их подготовили. Если ребята выиграют в региональном этапе и станут призерами или победителями всероссийской олимпиады школьников, они получат оба поощрения", - прокомментировал губернатор края Владимир Владимиров.Конкурсные испытания проходили с 18 марта по 30 апреля 2022 года. Ребята демонстрировали знания по 24 общеобразовательным предметам. В интеллектуальных состязаниях приняло участие 34 школьника, ставшие победителями и призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Ставропольском крае.Четырнадцать школьников из пяти муниципалитетов Ставрополья показали отличный результат и вошли в число призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Сразу три старшеклассника стали призерами по нескольким школьным предметам.Школьники, ставшие победителями и призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, имеют право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю олимпиады.
https://ria.ru/20220512/stavropole-1788182682.html
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владимир владимиров, образование - общество
17:08 13.05.2022
 

Ставрополье поддержит призеров всероссийской олимпиады школьников

CC BY 4.0 / пресс-служба Минпросвещения России / Всероссийская олимпиада школьников
Всероссийская олимпиада школьников - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
CC BY 4.0 / пресс-служба Минпросвещения России /
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СТАВРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости. Ставропольские школьники, ставшие призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, получат премии от губернатора края, такая мера поддержки принята в регионе впервые и будет продолжена в последующие годы, сообщает министерство образования Ставропольского края.
"Ставропольский край учредил премии ученикам - победителям регионального этапа, призерам и победителям заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Дети получат премию за каждый предмет, в котором достигнут успеха. Также наградим педагогов, которые их подготовили. Если ребята выиграют в региональном этапе и станут призерами или победителями всероссийской олимпиады школьников, они получат оба поощрения", - прокомментировал губернатор края Владимир Владимиров.
До конца года на Ставрополье построят десять новых детских садов - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 17:55Ставропольский край
До конца года на Ставрополье построят десять новых детских садов
Конкурсные испытания проходили с 18 марта по 30 апреля 2022 года. Ребята демонстрировали знания по 24 общеобразовательным предметам. В интеллектуальных состязаниях приняло участие 34 школьника, ставшие победителями и призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Ставропольском крае.
Четырнадцать школьников из пяти муниципалитетов Ставрополья показали отличный результат и вошли в число призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Сразу три старшеклассника стали призерами по нескольким школьным предметам.
Школьники, ставшие победителями и призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, имеют право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю олимпиады.
 
Ставропольский крайВладимир ВладимировОбразование - Общество
 
 
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