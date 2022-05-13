https://ria.ru/20220513/prizery-1788386756.html
Ставрополье поддержит призеров всероссийской олимпиады школьников
Ставрополье поддержит призеров всероссийской олимпиады школьников - РИА Новости, 13.05.2022
Ставрополье поддержит призеров всероссийской олимпиады школьников
Ставропольские школьники, ставшие призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, получат премии от губернатора края, такая мера поддержки... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T17:08
2022-05-13T17:08
2022-05-13T17:08
ставропольский край
владимир владимиров
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570464527_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_d1ca51124640fa7ec36361aed878e726.jpg
СТАВРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости. Ставропольские школьники, ставшие призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, получат премии от губернатора края, такая мера поддержки принята в регионе впервые и будет продолжена в последующие годы, сообщает министерство образования Ставропольского края."Ставропольский край учредил премии ученикам - победителям регионального этапа, призерам и победителям заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Дети получат премию за каждый предмет, в котором достигнут успеха. Также наградим педагогов, которые их подготовили. Если ребята выиграют в региональном этапе и станут призерами или победителями всероссийской олимпиады школьников, они получат оба поощрения", - прокомментировал губернатор края Владимир Владимиров.Конкурсные испытания проходили с 18 марта по 30 апреля 2022 года. Ребята демонстрировали знания по 24 общеобразовательным предметам. В интеллектуальных состязаниях приняло участие 34 школьника, ставшие победителями и призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Ставропольском крае.Четырнадцать школьников из пяти муниципалитетов Ставрополья показали отличный результат и вошли в число призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Сразу три старшеклассника стали призерами по нескольким школьным предметам.Школьники, ставшие победителями и призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, имеют право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю олимпиады.
https://ria.ru/20220512/stavropole-1788182682.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570464527_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_12e3ae3b137219c6aaa5c4cd269bf11f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир владимиров, образование - общество
СТАВРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости. Ставропольские школьники, ставшие призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, получат премии от губернатора края, такая мера поддержки принята в регионе впервые и будет продолжена в последующие годы, сообщает министерство образования Ставропольского края.
"Ставропольский край учредил премии ученикам - победителям регионального этапа, призерам и победителям заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Дети получат премию за каждый предмет, в котором достигнут успеха. Также наградим педагогов, которые их подготовили. Если ребята выиграют в региональном этапе и станут призерами или победителями всероссийской олимпиады школьников, они получат оба поощрения", - прокомментировал губернатор края Владимир Владимиров
.
Конкурсные испытания проходили с 18 марта по 30 апреля 2022 года. Ребята демонстрировали знания по 24 общеобразовательным предметам. В интеллектуальных состязаниях приняло участие 34 школьника, ставшие победителями и призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Ставропольском крае
.
Четырнадцать школьников из пяти муниципалитетов Ставрополья показали отличный результат и вошли в число призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Сразу три старшеклассника стали призерами по нескольким школьным предметам.
Школьники, ставшие победителями и призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, имеют право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю олимпиады.