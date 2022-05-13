https://ria.ru/20220513/prigozhin-1788329256.html
Пригожин считает, что Украину должны исключить из конкурса "Евровидение"
Пригожин считает, что Украину должны исключить из конкурса "Евровидение" - РИА Новости, 13.05.2022
Пригожин считает, что Украину должны исключить из конкурса "Евровидение"
Российский продюсер Иосиф Пригожин заявил РИА Новости, что, по его мнению, Украину должны были исключить из конкурса "Евровидение". РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T14:21
2022-05-13T14:21
2022-05-13T14:21
олимпийские игры
россия
европейский вещательный союз
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российский продюсер Иосиф Пригожин заявил РИА Новости, что, по его мнению, Украину должны были исключить из конкурса "Евровидение".В феврале Европейский вещательный союз заявил, что Россия не сможет участвовать в конкурсе "Евровидение" в 2022 году. Решение принято в связи с "обеспокоенностью организации" по поводу "беспрецедентного кризиса на Украине"."Если не хотят видеть там Россию, тогда уберите и Украину", - сказал он."В этом году конкурс "Евровидение" наиболее политизирован, потому что там нет России", - добавил продюсер.
https://ria.ru/20220513/prigozhin-1788326262.html
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олимпийские игры, россия, европейский вещательный союз
Пригожин считает, что Украину должны исключить из конкурса "Евровидение"
Продюсер Пригожин считает, что Украину должны исключить из конкурса "Евровидение"
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российский продюсер Иосиф Пригожин заявил РИА Новости, что, по его мнению, Украину должны были исключить из конкурса "Евровидение".
В феврале Европейский вещательный союз заявил, что Россия не сможет участвовать в конкурсе "Евровидение" в 2022 году. Решение принято в связи с "обеспокоенностью организации" по поводу "беспрецедентного кризиса на Украине".
"Если не хотят видеть там Россию, тогда уберите и Украину", - сказал он.
"В этом году конкурс "Евровидение" наиболее политизирован, потому что там нет России", - добавил продюсер.