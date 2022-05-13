https://ria.ru/20220513/prigozhin-1788329256.html

Пригожин считает, что Украину должны исключить из конкурса "Евровидение"

Пригожин считает, что Украину должны исключить из конкурса "Евровидение" - РИА Новости, 13.05.2022

Пригожин считает, что Украину должны исключить из конкурса "Евровидение"

Российский продюсер Иосиф Пригожин заявил РИА Новости, что, по его мнению, Украину должны были исключить из конкурса "Евровидение". РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T14:21

2022-05-13T14:21

2022-05-13T14:21

олимпийские игры

россия

европейский вещательный союз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155190/16/1551901670_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1708f8dd95da5644d77d5f6b24c8d7a0.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российский продюсер Иосиф Пригожин заявил РИА Новости, что, по его мнению, Украину должны были исключить из конкурса "Евровидение".В феврале Европейский вещательный союз заявил, что Россия не сможет участвовать в конкурсе "Евровидение" в 2022 году. Решение принято в связи с "обеспокоенностью организации" по поводу "беспрецедентного кризиса на Украине"."Если не хотят видеть там Россию, тогда уберите и Украину", - сказал он."В этом году конкурс "Евровидение" наиболее политизирован, потому что там нет России", - добавил продюсер.

https://ria.ru/20220513/prigozhin-1788326262.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

олимпийские игры, россия, европейский вещательный союз