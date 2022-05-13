13:12 13.05.2022 (обновлено: 13:13 13.05.2022)
В Приднестровье приняли дополнительные меры по безопасности пограничников
В МГБ Приднестровья приняли дополнительные меры по безопасности пограничников
© AP Photo / Aurel ObrejaПограничный переход Варница-Бендеры между Молдовой и Приднестровьем
© AP Photo / Aurel Obreja
Пограничный переход Варница-Бендеры между Молдовой и Приднестровьем. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Руководство пограничной службы министерства госбезопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики приняло дополнительные меры по безопасности пограничников, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-служба МГБ.
Неизвестные в ночь на пятницу пытались с помощью бутылок с зажигательной смесью поджечь в Тирасполе нефтебазу и военкомат. По данным МВД, разрушений и пострадавших нет.
"В настоящее время сотрудники пограничного управления министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской республики работают в усиленном режиме. Вместе с тем, с учетом того, что в республике установлен "красный" код террористической угрозы, предприняты дополнительные меры по обеспечению собственной безопасности пограничников", - говорится в сообщении пресс-службы МГБ.
В Приднестровье ранее произошли три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины. Глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину.