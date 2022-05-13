https://ria.ru/20220513/pridnestrove-1788307673.html

В Приднестровье приняли дополнительные меры по безопасности пограничников

В Приднестровье приняли дополнительные меры по безопасности пограничников - РИА Новости, 13.05.2022

В Приднестровье приняли дополнительные меры по безопасности пограничников

Руководство пограничной службы министерства госбезопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики приняло дополнительные меры по безопасности... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T13:12

2022-05-13T13:12

2022-05-13T13:13

в мире

тирасполь

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ТИРАСПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Руководство пограничной службы министерства госбезопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики приняло дополнительные меры по безопасности пограничников, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-служба МГБ.Неизвестные в ночь на пятницу пытались с помощью бутылок с зажигательной смесью поджечь в Тирасполе нефтебазу и военкомат. По данным МВД, разрушений и пострадавших нет.В Приднестровье ранее произошли три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины. Глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину.

https://ria.ru/20220510/pridnestrove-1787754822.html

тирасполь

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, тирасполь