https://ria.ru/20220513/pozhary-1788247562.html

В Иркутской области сообщили о режиме ЧС из-за лесных пожаров

В Иркутской области сообщили о режиме ЧС из-за лесных пожаров - РИА Новости, 13.05.2022

В Иркутской области сообщили о режиме ЧС из-за лесных пожаров

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев сообщил, что 15 лесных пожаров действуют в Иркутской области на площади более 2 тысяч гектаров. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T08:45

2022-05-13T08:45

2022-05-13T08:46

происшествия

иркутская область

братский район

telegram

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

telegram (приложение)

ми-8 амтш

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 13 мая – РИА Новости. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев сообщил, что 15 лесных пожаров действуют в Иркутской области на площади более 2 тысяч гектаров.На всей территории региона с 7 мая объявлен режим ЧС. Гражданам запрещено посещение лесов, пользование открытым огнем, сжигание сухой растительности и мусора. Ограничены охота и рыболовство. В среду власти информировали, что в области тушат 10 лесных пожаров на площади почти 2 тысячи гектаров."В Иркутской области действуют восемь лесных пожаров на площади 102,5 га. Ещё семь на площади 2020 га локализованы", - написал Кобзев в Telegram.Губернатор отметил, что непростая ситуация сложилась в Падунском лесничестве Братского района. Пожар там локализован в 13 километрах от села Дубынино. Возгорание полностью опахано. На тушение переброшено 70 десантников и направлен вертолёт Ми-8 МЧС.В ближайшие трое суток в области ожидается высокая пожароопасность лесов, в западных районах области возможен порывистый ветер.

https://ria.ru/20220512/pozhar-1788120040.html

иркутская область

братский район

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происшествия, иркутская область, братский район, telegram, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), telegram (приложение), ми-8 амтш, игорь кобзев