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В Иркутской области сообщили о режиме ЧС из-за лесных пожаров
В Иркутской области сообщили о режиме ЧС из-за лесных пожаров - РИА Новости, 13.05.2022
В Иркутской области сообщили о режиме ЧС из-за лесных пожаров
Губернатор Приангарья Игорь Кобзев сообщил, что 15 лесных пожаров действуют в Иркутской области на площади более 2 тысяч гектаров. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T08:45
2022-05-13T08:45
2022-05-13T08:46
происшествия
иркутская область
братский район
telegram
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
telegram (приложение)
ми-8 амтш
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 13 мая – РИА Новости. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев сообщил, что 15 лесных пожаров действуют в Иркутской области на площади более 2 тысяч гектаров.На всей территории региона с 7 мая объявлен режим ЧС. Гражданам запрещено посещение лесов, пользование открытым огнем, сжигание сухой растительности и мусора. Ограничены охота и рыболовство. В среду власти информировали, что в области тушат 10 лесных пожаров на площади почти 2 тысячи гектаров."В Иркутской области действуют восемь лесных пожаров на площади 102,5 га. Ещё семь на площади 2020 га локализованы", - написал Кобзев в Telegram.Губернатор отметил, что непростая ситуация сложилась в Падунском лесничестве Братского района. Пожар там локализован в 13 километрах от села Дубынино. Возгорание полностью опахано. На тушение переброшено 70 десантников и направлен вертолёт Ми-8 МЧС.В ближайшие трое суток в области ожидается высокая пожароопасность лесов, в западных районах области возможен порывистый ветер.
https://ria.ru/20220512/pozhar-1788120040.html
иркутская область
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происшествия, иркутская область, братский район, telegram, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), telegram (приложение), ми-8 амтш, игорь кобзев
08:45 13.05.2022 (обновлено: 08:46 13.05.2022)
В Иркутской области сообщили о режиме ЧС из-за лесных пожаров
Губернатор Кобзев: лесные пожары тушат в Приангарье на площади более двух тысяч гектаров