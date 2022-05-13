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В Иркутске ликвидировали открытое горение в здании ТЮЗа - РИА Новости, 13.05.2022
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В Иркутске ликвидировали открытое горение в здании ТЮЗа
В Иркутске ликвидировали открытое горение в здании ТЮЗа - РИА Новости, 13.05.2022
В Иркутске ликвидировали открытое горение в здании ТЮЗа
Ликвидировано открытое горение в центре Иркутска, где загорелось здание ТЮЗа, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T23:12
2022-05-13T23:12
происшествия
иркутск
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ликвидировано открытое горение в центре Иркутска, где загорелось здание ТЮЗа, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 22.00 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.Пожар начался с двухэтажного неэксплуатируемого здания вблизи ТЮЗа. Огонь распространился по перекрытиям и перекинулся на строение, где раньше располагался Театр юного зрителя. Здание является объектом культуры регионального значения, в дореволюционный период там располагался доходный дом Гиллера, гостиницы "Централь", "Модерн", "Россия", киноконцертный зал "Глобус". Планировалось, что здание будет отреставрировано.
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происшествия, иркутск
23:12 13.05.2022
 
В Иркутске ликвидировали открытое горение в здании ТЮЗа

В центре Иркутска ликвидировали открытое горение в здании ТЮЗа

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкПожарная машина, приехавшая на тушение пожара в Иркутске
Пожарная машина, приехавшая на тушение пожара в Иркутске - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Пожарная машина, приехавшая на тушение пожара в Иркутске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ликвидировано открытое горение в центре Иркутска, где загорелось здание ТЮЗа, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 22.00 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
Пожар начался с двухэтажного неэксплуатируемого здания вблизи ТЮЗа. Огонь распространился по перекрытиям и перекинулся на строение, где раньше располагался Театр юного зрителя. Здание является объектом культуры регионального значения, в дореволюционный период там располагался доходный дом Гиллера, гостиницы "Централь", "Модерн", "Россия", киноконцертный зал "Глобус". Планировалось, что здание будет отреставрировано.
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