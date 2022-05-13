https://ria.ru/20220513/pozhar-1788454805.html
В Иркутске ликвидировали открытое горение в здании ТЮЗа
В Иркутске ликвидировали открытое горение в здании ТЮЗа - РИА Новости, 13.05.2022
В Иркутске ликвидировали открытое горение в здании ТЮЗа
Ликвидировано открытое горение в центре Иркутска, где загорелось здание ТЮЗа, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T23:12
2022-05-13T23:12
2022-05-13T23:12
происшествия
иркутск
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ликвидировано открытое горение в центре Иркутска, где загорелось здание ТЮЗа, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 22.00 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.Пожар начался с двухэтажного неэксплуатируемого здания вблизи ТЮЗа. Огонь распространился по перекрытиям и перекинулся на строение, где раньше располагался Театр юного зрителя. Здание является объектом культуры регионального значения, в дореволюционный период там располагался доходный дом Гиллера, гостиницы "Централь", "Модерн", "Россия", киноконцертный зал "Глобус". Планировалось, что здание будет отреставрировано.
https://ria.ru/20220512/pozhar-1788120040.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутск
В Иркутске ликвидировали открытое горение в здании ТЮЗа
В центре Иркутска ликвидировали открытое горение в здании ТЮЗа
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ликвидировано открытое горение в центре Иркутска, где загорелось здание ТЮЗа, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 22.00 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
Пожар начался с двухэтажного неэксплуатируемого здания вблизи ТЮЗа. Огонь распространился по перекрытиям и перекинулся на строение, где раньше располагался Театр юного зрителя. Здание является объектом культуры регионального значения, в дореволюционный период там располагался доходный дом Гиллера, гостиницы "Централь", "Модерн", "Россия", киноконцертный зал "Глобус". Планировалось, что здание будет отреставрировано.