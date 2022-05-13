https://ria.ru/20220513/pozhar-1788454805.html

В Иркутске ликвидировали открытое горение в здании ТЮЗа

В Иркутске ликвидировали открытое горение в здании ТЮЗа - РИА Новости, 13.05.2022

В Иркутске ликвидировали открытое горение в здании ТЮЗа

Ликвидировано открытое горение в центре Иркутска, где загорелось здание ТЮЗа, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T23:12

2022-05-13T23:12

2022-05-13T23:12

происшествия

иркутск

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ликвидировано открытое горение в центре Иркутска, где загорелось здание ТЮЗа, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 22.00 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.Пожар начался с двухэтажного неэксплуатируемого здания вблизи ТЮЗа. Огонь распространился по перекрытиям и перекинулся на строение, где раньше располагался Театр юного зрителя. Здание является объектом культуры регионального значения, в дореволюционный период там располагался доходный дом Гиллера, гостиницы "Централь", "Модерн", "Россия", киноконцертный зал "Глобус". Планировалось, что здание будет отреставрировано.

https://ria.ru/20220512/pozhar-1788120040.html

иркутск

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, иркутск