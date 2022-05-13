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В центре Иркутска ликвидировали крупный пожар площадью в тысячу "квадратов"
В центре Иркутска ликвидировали крупный пожар площадью в тысячу "квадратов" - РИА Новости, 13.05.2022
В центре Иркутска ликвидировали крупный пожар площадью в тысячу "квадратов"
Пожар в центре Иркутска, где горит здание ТЮЗа, локализовали на площади в 1 тысячу "квадратов", сообщили РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T20:16
2022-05-13T20:16
2022-05-13T20:16
происшествия
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иркутск
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Пожар в центре Иркутска, где горит здание ТЮЗа, локализовали на площади в 1 тысячу "квадратов", сообщили РИА Новости в МЧС России."В 19.50 пожар локализован на площади 1 тысяча квадратных метров", - говорится в сообщении.Пожар начался с двухэтажного неэксплуатируемого здания вблизи ТЮЗа. Огонь распространился по перекрытиям и перекинулся на строение, где раньше располагался Театр юного зрителя. Здание является объектом культуры регионального значения, в дореволюционный период там располагался доходный дом Гиллера, гостиницы "Централь", "Модерн", "Россия", киноконцертный зал "Глобус". Планировалось, что здание будет отреставрировано.
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происшествия, россия, иркутск
В центре Иркутска ликвидировали крупный пожар площадью в тысячу "квадратов"
В МЧС сообщили о ликвидации крупного пожара в центре Иркутска