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Площадь пожара в центре Иркутска выросла до тысячи квадратных метров - РИА Новости, 13.05.2022
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Площадь пожара в центре Иркутска выросла до тысячи квадратных метров
Площадь пожара в центре Иркутска выросла до тысячи квадратных метров - РИА Новости, 13.05.2022
Площадь пожара в центре Иркутска выросла до тысячи квадратных метров
Площадь пожара в центре Иркутска, где горит здание ТЮЗа, выросла до 1000 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T18:27
2022-05-13T18:27
иркутск
происшествия
россия
иркутская область
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ИРКУТСК, 13 мая – РИА Новости. Площадь пожара в центре Иркутска, где горит здание ТЮЗа, выросла до 1000 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Иркутской области."В центре Иркутска продолжается ликвидация крупного пожара на площади около 1000 квадратных метров. Работают 15 единиц техники и 58 человек", - говорится в сообщении.Пожар начался с двухэтажного неэксплуатируемого здания вблизи ТЮЗа. Огонь распространился по перекрытиям и перекинулся на строение, где раньше располагался Театр юного зрителя. Здание является объектом культуры регионального значения, в дореволюционный период там располагался доходный дом Гиллера, гостиницы "Централь", "Модерн", "Россия", киноконцертный зал "Глобус". Планировалось, что здание будет отреставрировано.
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иркутск, происшествия, россия, иркутская область
18:27 13.05.2022
 
Площадь пожара в центре Иркутска выросла до тысячи квадратных метров

Площадь пожара в Иркутске, где горит здание ТЮЗа, выросла до тысячи квадратных метров

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкПожар в неэксплуатируемом строении, которое находится за зданием бывшего Иркутского театра юного зрителя
Пожар в неэксплуатируемом строении, которое находится за зданием бывшего Иркутского театра юного зрителя - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Пожар в неэксплуатируемом строении, которое находится за зданием бывшего Иркутского театра юного зрителя
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 13 мая – РИА Новости. Площадь пожара в центре Иркутска, где горит здание ТЮЗа, выросла до 1000 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.
"В центре Иркутска продолжается ликвидация крупного пожара на площади около 1000 квадратных метров. Работают 15 единиц техники и 58 человек", - говорится в сообщении.
Пожар начался с двухэтажного неэксплуатируемого здания вблизи ТЮЗа. Огонь распространился по перекрытиям и перекинулся на строение, где раньше располагался Театр юного зрителя. Здание является объектом культуры регионального значения, в дореволюционный период там располагался доходный дом Гиллера, гостиницы "Централь", "Модерн", "Россия", киноконцертный зал "Глобус". Планировалось, что здание будет отреставрировано.
 
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