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Площадь пожара в центре Иркутска выросла до тысячи квадратных метров

Площадь пожара в центре Иркутска выросла до тысячи квадратных метров - РИА Новости, 13.05.2022

Площадь пожара в центре Иркутска выросла до тысячи квадратных метров

Площадь пожара в центре Иркутска, где горит здание ТЮЗа, выросла до 1000 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T18:27

2022-05-13T18:27

2022-05-13T18:27

иркутск

происшествия

россия

иркутская область

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ИРКУТСК, 13 мая – РИА Новости. Площадь пожара в центре Иркутска, где горит здание ТЮЗа, выросла до 1000 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Иркутской области."В центре Иркутска продолжается ликвидация крупного пожара на площади около 1000 квадратных метров. Работают 15 единиц техники и 58 человек", - говорится в сообщении.Пожар начался с двухэтажного неэксплуатируемого здания вблизи ТЮЗа. Огонь распространился по перекрытиям и перекинулся на строение, где раньше располагался Театр юного зрителя. Здание является объектом культуры регионального значения, в дореволюционный период там располагался доходный дом Гиллера, гостиницы "Централь", "Модерн", "Россия", киноконцертный зал "Глобус". Планировалось, что здание будет отреставрировано.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

иркутск, происшествия, россия, иркутская область