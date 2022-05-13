https://ria.ru/20220513/pomosch-1788444383.html

Россия доставила на Украину почти 20 тысяч тонн гумпомощи

Россия доставила на Украину почти 20 тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 13.05.2022

Россия доставила на Украину почти 20 тысяч тонн гумпомощи

Россия с начала марта доставила на Украину почти 20 тысяч тонн гуманитарных грузов, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T21:36

2022-05-13T21:36

2022-05-13T21:44

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Россия с начала марта доставила на Украину почти 20 тысяч тонн гуманитарных грузов, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная со 2 марта 2022 года, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 19 357,6 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения", – сказал он.По его словам, "проведены 1 002 гуманитарные акции, в том числе за истекшие сутки четыре – в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Харьковской и Запорожской областях, – в ходе которых мирному населению передана 231 тонна гуманитарной помощи".Он также сообщил, что в пятницу проводятся семь гуманитарных акций в ДНР и ЛНР, а также Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых населению передают более 550 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.Мизинцев отметил, что федеральные и региональные власти, общественные организации и патриотические движения продолжают накапливать гуманитарную помощь, на пунктах сбора подготовлены более 23 тысяч тонн предметов первой необходимости, жизненно важных медикаментов и продуктовых наборов, включая детское питание.Генерал добавил, что на освобожденных территориях военные РФ, ДНР и ЛНР создают условия для мирной и безопасной жизни, оказывают всесторонняя помощь населению, в том числе обеспечивают беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр