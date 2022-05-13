21:36 13.05.2022 (обновлено: 21:44 13.05.2022)
Россия доставила на Украину почти 20 тысяч тонн гумпомощи
Россия доставила на Украину почти 20 тысяч тонн гуманитарной помощи
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаздача гуманитарной помощи сотрудниками МЧС РФ в центре Мариуполя
Раздача гуманитарной помощи сотрудниками МЧС РФ в центре Мариуполя. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Россия с начала марта доставила на Украину почти 20 тысяч тонн гуманитарных грузов, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная со 2 марта 2022 года, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 19 357,6 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения", – сказал он.
По его словам, "проведены 1 002 гуманитарные акции, в том числе за истекшие сутки четыре – в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Харьковской и Запорожской областях, – в ходе которых мирному населению передана 231 тонна гуманитарной помощи".
Он также сообщил, что в пятницу проводятся семь гуманитарных акций в ДНР и ЛНР, а также Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых населению передают более 550 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.
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Мизинцев отметил, что федеральные и региональные власти, общественные организации и патриотические движения продолжают накапливать гуманитарную помощь, на пунктах сбора подготовлены более 23 тысяч тонн предметов первой необходимости, жизненно важных медикаментов и продуктовых наборов, включая детское питание.
Генерал добавил, что на освобожденных территориях военные РФ, ДНР и ЛНР создают условия для мирной и безопасной жизни, оказывают всесторонняя помощь населению, в том числе обеспечивают беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.