https://ria.ru/20220513/pomosch-1788351673.html

МЧС доставило 19,5 тысячи тонн гумпомощи на Украину, в ДНР и ЛНР

МЧС доставило 19,5 тысячи тонн гумпомощи на Украину, в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 13.05.2022

МЧС доставило 19,5 тысячи тонн гумпомощи на Украину, в ДНР и ЛНР

Свыше 310 автомобильных колонн МЧС России доставили в ДНР, ЛНР и на Украину уже почти 19,5 тысячи тонн гуманитарных грузов, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T15:33

2022-05-13T15:33

2022-05-13T15:54

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Свыше 310 автомобильных колонн МЧС России доставили в ДНР, ЛНР и на Украину уже почти 19,5 тысячи тонн гуманитарных грузов, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."С начала гуманитарной операции 313 колоннами МЧС России доставлено почти 19500 тонн гуманитарного груза", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что только с 10 мая автоколонны МЧС РФ привезли в ДНР, ЛНР и на Украину гуманитарную помощь общим весом более 1,1 тысячи тонн. В составе груза бутилированная вода, продукты питания, лекарственные препараты, а также предметы первой необходимости.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ситуация в днр и лнр