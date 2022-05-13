17:32 13.05.2022 (обновлено: 17:45 13.05.2022)
Польша хочет сохранить каналы связи с Россией, заявил посол
Посол в Варшаве Андреев заявил, что Польша хочет сохранить каналы связи с Россией
Здание посольства РФ в Варшаве. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Несмотря на движение к обнулению отношений с Россией, Варшава хочет сохранить каналы связи с российской стороной, заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев.
"Мы давно в этой атмосфере существуем. Конечно, она стала еще более напряженной после начала специальной операции. Но не раз повторял, принципиально для нас мало что изменилось... движение продолжилось в сторону обнуления наших отношений - движение, которое началось давным-давно", - сказал посол в эфире Первого канала.
"Такая возможность всегда существует", - сказал Андреев, отвечая на вопрос о рисках его высылки из Польши. По его словам, за семь с половиной лет, которые он работает в Польше, ему угрожали высылкой около 10-15 раз.
"Пока до этого не дошло, но теоретически такое может случиться, теоретически и дипломатические отношения могут разрушиться, но пока на вопрос о том, почему российский посол до сих пор не выслан, польские официальные лица вполне разумно говорят, что каналы связи должны сохраняться в любые времена... миссия посольства и генконсульства Польши на территории России не исчерпана, они хотят, чтобы эти каналы связи сохранялись... ссылаются на то, что другие страны НАТО и ЕС не разрывают отношения, не высылают послов, за исключением отдельных примеров, так, мол, и Польше торопиться не следует ", - добавил он.