https://ria.ru/20220513/polsha-1788395167.html

Польша хочет сохранить каналы связи с Россией, заявил посол

Польша хочет сохранить каналы связи с Россией, заявил посол - РИА Новости, 13.05.2022

Польша хочет сохранить каналы связи с Россией, заявил посол

Несмотря на движение к обнулению отношений с Россией, Варшава хочет сохранить каналы связи с российской стороной, заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T17:32

2022-05-13T17:32

2022-05-13T17:45

в мире

польша

россия

нато

евросоюз

сергей андреев (дипломат)

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Несмотря на движение к обнулению отношений с Россией, Варшава хочет сохранить каналы связи с российской стороной, заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев."Мы давно в этой атмосфере существуем. Конечно, она стала еще более напряженной после начала специальной операции. Но не раз повторял, принципиально для нас мало что изменилось... движение продолжилось в сторону обнуления наших отношений - движение, которое началось давным-давно", - сказал посол в эфире Первого канала."Такая возможность всегда существует", - сказал Андреев, отвечая на вопрос о рисках его высылки из Польши. По его словам, за семь с половиной лет, которые он работает в Польше, ему угрожали высылкой около 10-15 раз."Пока до этого не дошло, но теоретически такое может случиться, теоретически и дипломатические отношения могут разрушиться, но пока на вопрос о том, почему российский посол до сих пор не выслан, польские официальные лица вполне разумно говорят, что каналы связи должны сохраняться в любые времена... миссия посольства и генконсульства Польши на территории России не исчерпана, они хотят, чтобы эти каналы связи сохранялись... ссылаются на то, что другие страны НАТО и ЕС не разрывают отношения, не высылают послов, за исключением отдельных примеров, так, мол, и Польше торопиться не следует ", - добавил он.

https://ria.ru/20220513/scheta-1788338582.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, польша, россия, нато, евросоюз, сергей андреев (дипломат)