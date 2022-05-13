Рейтинг@Mail.ru
В Центральном федеральном округе объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 13.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220513/pogoda-1788378150.html
В Центральном федеральном округе объявили желтый уровень погодной опасности
В Центральном федеральном округе объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 13.05.2022
В Центральном федеральном округе объявили желтый уровень погодной опасности
Желтый уровень опасности объявлен на территории всех регионов Центрального федерального округа из-за порывов ветра до 20 м/с, следует из данных прогностической... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T16:44
2022-05-13T16:44
россия
общество
погода
тверская область
брянская область
курская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751028894_0:0:3040:1710_1920x0_80_0_0_77063d9407d9c9f8813e8b77643693db.jpg
ВОРОНЕЖ, 13 мая – РИА Новости. Желтый уровень опасности объявлен на территории всех регионов Центрального федерального округа из-за порывов ветра до 20 м/с, следует из данных прогностической карты предупреждений Гидрометцентра России."Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Длительность предупреждений в каждом регионе разная, дольше всего оно будет действовать в Тверской области — до 1:00 14 мая.Прошлой ночью непогода накрыла Курскую и Брянскую области. В результате были повреждены жилые дома, линии электропередачи и инженерные коммуникации.
https://ria.ru/20220513/moskva-1788295171.html
россия
тверская область
брянская область
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751028894_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_71d37f3ca2a0de6ed5eb8b782dd71918.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, погода, тверская область, брянская область, курская область
16:44 13.05.2022
 
В Центральном федеральном округе объявили желтый уровень погодной опасности

В Центральном федеральном округе объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Дождь в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 13 мая – РИА Новости. Желтый уровень опасности объявлен на территории всех регионов Центрального федерального округа из-за порывов ветра до 20 м/с, следует из данных прогностической карты предупреждений Гидрометцентра России.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Длительность предупреждений в каждом регионе разная, дольше всего оно будет действовать в Тверской области — до 1:00 14 мая.
Прошлой ночью непогода накрыла Курскую и Брянскую области. В результате были повреждены жилые дома, линии электропередачи и инженерные коммуникации.
Ветреная погода в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 12:30Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Москвичей просят быть осторожными на улице из-за порывистого ветра
 
РоссияОбществоПогодаТверская областьБрянская областьКурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала