https://ria.ru/20220513/pogoda-1788378150.html

В Центральном федеральном округе объявили желтый уровень погодной опасности

В Центральном федеральном округе объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 13.05.2022

В Центральном федеральном округе объявили желтый уровень погодной опасности

Желтый уровень опасности объявлен на территории всех регионов Центрального федерального округа из-за порывов ветра до 20 м/с, следует из данных прогностической... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T16:44

2022-05-13T16:44

2022-05-13T16:44

россия

общество

погода

тверская область

брянская область

курская область

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ВОРОНЕЖ, 13 мая – РИА Новости. Желтый уровень опасности объявлен на территории всех регионов Центрального федерального округа из-за порывов ветра до 20 м/с, следует из данных прогностической карты предупреждений Гидрометцентра России."Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Длительность предупреждений в каждом регионе разная, дольше всего оно будет действовать в Тверской области — до 1:00 14 мая.Прошлой ночью непогода накрыла Курскую и Брянскую области. В результате были повреждены жилые дома, линии электропередачи и инженерные коммуникации.

https://ria.ru/20220513/moskva-1788295171.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, погода, тверская область, брянская область, курская область