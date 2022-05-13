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В Центральном федеральном округе объявили желтый уровень погодной опасности
В Центральном федеральном округе объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 13.05.2022
В Центральном федеральном округе объявили желтый уровень погодной опасности
Желтый уровень опасности объявлен на территории всех регионов Центрального федерального округа из-за порывов ветра до 20 м/с, следует из данных прогностической... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T16:44
2022-05-13T16:44
2022-05-13T16:44
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ВОРОНЕЖ, 13 мая – РИА Новости. Желтый уровень опасности объявлен на территории всех регионов Центрального федерального округа из-за порывов ветра до 20 м/с, следует из данных прогностической карты предупреждений Гидрометцентра России."Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Длительность предупреждений в каждом регионе разная, дольше всего оно будет действовать в Тверской области — до 1:00 14 мая.Прошлой ночью непогода накрыла Курскую и Брянскую области. В результате были повреждены жилые дома, линии электропередачи и инженерные коммуникации.
https://ria.ru/20220513/moskva-1788295171.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, погода, тверская область, брянская область, курская область
В Центральном федеральном округе объявили желтый уровень погодной опасности
В Центральном федеральном округе объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра