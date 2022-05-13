https://ria.ru/20220513/pogoda-1788244259.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу

Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 13.05.2022

Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу

Облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь ожидаются в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 16 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T07:58

2022-05-13T07:58

2022-05-13T07:58

общество

погода

москва

россия

центр "фобос"

александр синенков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751489213_0:200:3169:1983_1920x0_80_0_0_93f4d8e3f4f6d5dead37b7782bb195a1.jpg

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь ожидаются в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 16 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем в столице облачную с прояснениями погоду, кратковременный дождь, максимальная температура 14-16 градусов в мегаполисе, от 12 по 17 по области", — рассказал Синенков.Синоптик отметил, что ветер будет дуть западный, 7-12 метров в секунду, порывистый.Атмосферное давление немного повысится и составит 739 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20220513/pogoda-1788233891.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, погода, москва, россия, центр "фобос", александр синенков