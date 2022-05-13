Рейтинг@Mail.ru
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 13.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220513/pogoda-1788244259.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 13.05.2022
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
Облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь ожидаются в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 16 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T07:58
2022-05-13T07:58
общество
погода
москва
россия
центр "фобос"
александр синенков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751489213_0:200:3169:1983_1920x0_80_0_0_93f4d8e3f4f6d5dead37b7782bb195a1.jpg
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь ожидаются в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 16 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем в столице облачную с прояснениями погоду, кратковременный дождь, максимальная температура 14-16 градусов в мегаполисе, от 12 по 17 по области", — рассказал Синенков.Синоптик отметил, что ветер будет дуть западный, 7-12 метров в секунду, порывистый.Атмосферное давление немного повысится и составит 739 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
https://ria.ru/20220513/pogoda-1788233891.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751489213_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7d49fe28cc3b9eda2ccf447980a33b15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, погода, москва, россия, центр "фобос", александр синенков
07:58 13.05.2022
 
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу

Синоптик Синенков: в Москве в пятницу ожидается облачная погода и кратковременный дождь

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖенщина с зонтом идет по Крымскому мосту во время дождя в Москве
Женщина с зонтом идет по Крымскому мосту во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Женщина с зонтом идет по Крымскому мосту во время дождя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь ожидаются в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 16 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем в столице облачную с прояснениями погоду, кратковременный дождь, максимальная температура 14-16 градусов в мегаполисе, от 12 по 17 по области", — рассказал Синенков.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть западный, 7-12 метров в секунду, порывистый.
Атмосферное давление немного повысится и составит 739 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
Женщина идет по улице под порывами ветра - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
01:29
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
 
ОбществоПогодаМоскваРоссияЦентр "Фобос"Александр Синенков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала