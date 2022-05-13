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Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 13.05.2022
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
Облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь ожидаются в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 16 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T07:58
2022-05-13T07:58
2022-05-13T07:58
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погода
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россия
центр "фобос"
александр синенков
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь ожидаются в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 16 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем в столице облачную с прояснениями погоду, кратковременный дождь, максимальная температура 14-16 градусов в мегаполисе, от 12 по 17 по области", — рассказал Синенков.Синоптик отметил, что ветер будет дуть западный, 7-12 метров в секунду, порывистый.Атмосферное давление немного повысится и составит 739 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
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общество, погода, москва, россия, центр "фобос", александр синенков
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
Синоптик Синенков: в Москве в пятницу ожидается облачная погода и кратковременный дождь