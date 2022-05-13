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В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 13.05.2022
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В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 13.05.2022
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за сильного ветра, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T01:29
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общество
москва
московская область (подмосковье)
погода
россия
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за сильного ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.Предупреждение о ветре с порывами до 12-17 метров в секунду в Москве и Подмосковье действует до 12.00 14 мая.
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общество, москва, московская область (подмосковье), погода, россия
01:29 13.05.2022
 
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЖенщина идет по улице под порывами ветра
Женщина идет по улице под порывами ветра - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Женщина идет по улице под порывами ветра. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за сильного ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.
Предупреждение о ветре с порывами до 12-17 метров в секунду в Москве и Подмосковье действует до 12.00 14 мая.
 
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