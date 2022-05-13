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В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 13.05.2022

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за сильного ветра, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T01:29

2022-05-13T01:29

2022-05-13T01:29

общество

москва

московская область (подмосковье)

погода

россия

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за сильного ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.Предупреждение о ветре с порывами до 12-17 метров в секунду в Москве и Подмосковье действует до 12.00 14 мая.

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общество, москва, московская область (подмосковье), погода, россия