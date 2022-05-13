https://ria.ru/20220513/podmoskove-1788317207.html

Незаконную деятельность пресекли на кладбище в Подмосковье

Незаконную деятельность пресекли на кладбище в Подмосковье - РИА Новости, 13.05.2022

Незаконную деятельность пресекли на кладбище в Подмосковье

Незаконную предпринимательскую деятельность пресекли на кладбище в городском округе Дмитров Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Главного... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T13:45

2022-05-13T13:45

2022-05-13T13:45

новости подмосковья

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Незаконную предпринимательскую деятельность пресекли на кладбище в городском округе Дмитров Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Подмосковья.В мае совместно с сотрудниками УМВД России по Дмитровскому городскому округу был проведен совместный рейд на кладбище "Красная горка-1". В ходе проверки были выявлены случаи продажи ритуальных принадлежностей и атрибутов прямо на кладбище, в то время как разрешения на размещение временных торговых точек выдавались лишь для торговли на прилегающей к кладбищу территории."Несанкционированная торговля является одним из самых массовых нарушений на территории Московской области, борьба с ней ведется на постоянной основе. Потребители должны помнить, что при покупке некачественных продуктов в местах несанкционированной торговли их невозможно обменять на качественный товар или получить компенсацию в денежном эквиваленте, так как практически невозможно установить виновное лицо", - рассказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220513/podmoskove-1788314545.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), умвд рф