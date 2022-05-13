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Пассажиропоток в общественном транспорте Подмосковья вырос на 7% - РИА Новости, 13.05.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220513/podmoskove-1788314545.html
Пассажиропоток в общественном транспорте Подмосковья вырос на 7%
Пассажиропоток в общественном транспорте Подмосковья вырос на 7% - РИА Новости, 13.05.2022
Пассажиропоток в общественном транспорте Подмосковья вырос на 7%
Пассажиропоток в общественном транспорте Московской области сначала года вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T13:39
2022-05-13T13:39
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
химки
балашиха
общественный транспорт
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МОСКВА, 13 мая– РИА Новости. Пассажиропоток в общественном транспорте Московской области сначала года вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.За 4,5 месяца текущего года жители и гости Московской области совершили порядка 243 миллионов поездок на автобусах. Чаще всего оплата проезда производилась с помощью банковской карты."В этом году число поездок на автобусных маршрутах выросло на 7% по сравнению с прошлым годом. Порядка 34% от всех поездок - около 83 миллионов - пассажиры оплатили банковскими картами. Если сравнить с показателем прошлого года, то число транзакций по картам выросло на 8%", - приводятся слова зампреда подмосковного правительства Анны Кротовой. Больше всего поездок совершено в Балашихе - порядка 14 миллионов, Химках – 13 миллионов и Люберцах – 11 миллионов.
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московская область (подмосковье), химки, балашиха, общественный транспорт
13:39 13.05.2022
 

Пассажиропоток в общественном транспорте Подмосковья вырос на 7%

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПассажиры в автобусе
Пассажиры в автобусе - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Пассажиры в автобусе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая– РИА Новости. Пассажиропоток в общественном транспорте Московской области сначала года вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
За 4,5 месяца текущего года жители и гости Московской области совершили порядка 243 миллионов поездок на автобусах. Чаще всего оплата проезда производилась с помощью банковской карты.
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"В этом году число поездок на автобусных маршрутах выросло на 7% по сравнению с прошлым годом. Порядка 34% от всех поездок - около 83 миллионов - пассажиры оплатили банковскими картами. Если сравнить с показателем прошлого года, то число транзакций по картам выросло на 8%", - приводятся слова зампреда подмосковного правительства Анны Кротовой.
Больше всего поездок совершено в Балашихе - порядка 14 миллионов, Химках – 13 миллионов и Люберцах – 11 миллионов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ХимкиБалашихаОбщественный транспорт
 
 
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