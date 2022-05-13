https://ria.ru/20220513/podmoskove-1788314545.html

Пассажиропоток в общественном транспорте Подмосковья вырос на 7%

Пассажиропоток в общественном транспорте Подмосковья вырос на 7% - РИА Новости, 13.05.2022

Пассажиропоток в общественном транспорте Подмосковья вырос на 7%

Пассажиропоток в общественном транспорте Московской области сначала года вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T13:39

2022-05-13T13:39

2022-05-13T13:39

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

химки

балашиха

общественный транспорт

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МОСКВА, 13 мая– РИА Новости. Пассажиропоток в общественном транспорте Московской области сначала года вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.За 4,5 месяца текущего года жители и гости Московской области совершили порядка 243 миллионов поездок на автобусах. Чаще всего оплата проезда производилась с помощью банковской карты."В этом году число поездок на автобусных маршрутах выросло на 7% по сравнению с прошлым годом. Порядка 34% от всех поездок - около 83 миллионов - пассажиры оплатили банковскими картами. Если сравнить с показателем прошлого года, то число транзакций по картам выросло на 8%", - приводятся слова зампреда подмосковного правительства Анны Кротовой. Больше всего поездок совершено в Балашихе - порядка 14 миллионов, Химках – 13 миллионов и Люберцах – 11 миллионов.

https://ria.ru/20220512/teplokhody-1788205296.html

московская область (подмосковье)

химки

балашиха

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), химки, балашиха, общественный транспорт