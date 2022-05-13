https://ria.ru/20220513/podmoskove-1788296920.html
Воробьев поручил уделить внимание развитию глэмпингов в Подмосковье
Воробьев поручил уделить внимание развитию глэмпингов в Подмосковье - РИА Новости, 13.05.2022
Воробьев поручил уделить внимание развитию глэмпингов в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил уделить внимание развитию глэмпингов в регионе, говорится в сообщении пресс-службы областного... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T12:40
2022-05-13T12:40
2022-05-13T12:45
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
новости - туризм
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил уделить внимание развитию глэмпингов в регионе, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.В релизе отмечается, что на сегодняшний день в Подмосковье работает 24 глэмпинга и еще 6 находятся в стадии строительства."Мы ищем способы, чтобы эта культура у нас приживалась, тиражировалась, но с одним условием - все должно быть на уровне. Если вы профессионалы, если вы можете стандарт обеспечить, тогда нам с вами по пути", - приводятся слова губернатора, обращенные к представителям туристического бизнеса.Он также добавил, что в Подмосковье помогают инвесторам, которые реализовывают свои проекты и создают рабочие места. Для глэмпингов, кемпингов и гостиниц будет разработан единый стандарт, чтобы обеспечить соответствующий уровень качества отдыха.Также в рамках встречи была предложена новая мера поддержки предпринимателей, занимающихся глэмпингом на территории Подмосковья. Так, предприниматели смогут подобрать земельный участок на инвестиционной карте Московской области. Сейчас на портале около 200 свободных объектов. В ближайшее время появится отдельная вкладка "глэмпинги". Обработка заявки будет занимать не больше 2 недель. Участок можно получить на срок до 5 лет. Всем инвесторам организуют сопровождение с момента выбора участка земли до оформления.
https://ria.ru/20220512/podmoskove-1788068445.html
https://ria.ru/20220109/glempingi-1765284772.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, новости - туризм
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил уделить внимание развитию глэмпингов в регионе, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.
В релизе отмечается, что на сегодняшний день в Подмосковье
работает 24 глэмпинга и еще 6 находятся в стадии строительства.
"Мы ищем способы, чтобы эта культура у нас приживалась, тиражировалась, но с одним условием - все должно быть на уровне. Если вы профессионалы, если вы можете стандарт обеспечить, тогда нам с вами по пути", - приводятся слова губернатора, обращенные к представителям туристического бизнеса.
Он также добавил, что в Подмосковье помогают инвесторам, которые реализовывают свои проекты и создают рабочие места. Для глэмпингов, кемпингов и гостиниц будет разработан единый стандарт, чтобы обеспечить соответствующий уровень качества отдыха.
Также в рамках встречи была предложена новая мера поддержки предпринимателей, занимающихся глэмпингом на территории Подмосковья. Так, предприниматели смогут подобрать земельный участок на инвестиционной карте Московской области. Сейчас на портале около 200 свободных объектов. В ближайшее время появится отдельная вкладка "глэмпинги". Обработка заявки будет занимать не больше 2 недель. Участок можно получить на срок до 5 лет. Всем инвесторам организуют сопровождение с момента выбора участка земли до оформления.