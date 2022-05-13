Рейтинг@Mail.ru
Воробьев поручил уделить внимание развитию глэмпингов в Подмосковье - РИА Новости, 13.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220513/podmoskove-1788296920.html
Воробьев поручил уделить внимание развитию глэмпингов в Подмосковье
Воробьев поручил уделить внимание развитию глэмпингов в Подмосковье - РИА Новости, 13.05.2022
Воробьев поручил уделить внимание развитию глэмпингов в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил уделить внимание развитию глэмпингов в регионе, говорится в сообщении пресс-службы областного... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T12:40
2022-05-13T12:45
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788296427_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9c39975a5e4df118325af0e8fdf2cebf.jpg
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил уделить внимание развитию глэмпингов в регионе, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.В релизе отмечается, что на сегодняшний день в Подмосковье работает 24 глэмпинга и еще 6 находятся в стадии строительства."Мы ищем способы, чтобы эта культура у нас приживалась, тиражировалась, но с одним условием - все должно быть на уровне. Если вы профессионалы, если вы можете стандарт обеспечить, тогда нам с вами по пути", - приводятся слова губернатора, обращенные к представителям туристического бизнеса.Он также добавил, что в Подмосковье помогают инвесторам, которые реализовывают свои проекты и создают рабочие места. Для глэмпингов, кемпингов и гостиниц будет разработан единый стандарт, чтобы обеспечить соответствующий уровень качества отдыха.Также в рамках встречи была предложена новая мера поддержки предпринимателей, занимающихся глэмпингом на территории Подмосковья. Так, предприниматели смогут подобрать земельный участок на инвестиционной карте Московской области. Сейчас на портале около 200 свободных объектов. В ближайшее время появится отдельная вкладка "глэмпинги". Обработка заявки будет занимать не больше 2 недель. Участок можно получить на срок до 5 лет. Всем инвесторам организуют сопровождение с момента выбора участка земли до оформления.
https://ria.ru/20220512/podmoskove-1788068445.html
https://ria.ru/20220109/glempingi-1765284772.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788296427_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_0c76a40a165c4cb42548786d1edd2c98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), андрей воробьев, новости - туризм
12:40 13.05.2022 (обновлено: 12:45 13.05.2022)
 

Воробьев поручил уделить внимание развитию глэмпингов в Подмосковье

© Фото : пресс-служба губернатора Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев во время обращения к представителям туристического бизнеса
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время обращения к представителям туристического бизнеса - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© Фото : пресс-служба губернатора Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил уделить внимание развитию глэмпингов в регионе, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.
В релизе отмечается, что на сегодняшний день в Подмосковье работает 24 глэмпинга и еще 6 находятся в стадии строительства.
Дачные участки в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 11:09Новости Подмосковья
В Подмосковье с начала мая зарегистрировано 2 тысячи объектов недвижимости
"Мы ищем способы, чтобы эта культура у нас приживалась, тиражировалась, но с одним условием - все должно быть на уровне. Если вы профессионалы, если вы можете стандарт обеспечить, тогда нам с вами по пути", - приводятся слова губернатора, обращенные к представителям туристического бизнеса.
Он также добавил, что в Подмосковье помогают инвесторам, которые реализовывают свои проекты и создают рабочие места. Для глэмпингов, кемпингов и гостиниц будет разработан единый стандарт, чтобы обеспечить соответствующий уровень качества отдыха.
Также в рамках встречи была предложена новая мера поддержки предпринимателей, занимающихся глэмпингом на территории Подмосковья. Так, предприниматели смогут подобрать земельный участок на инвестиционной карте Московской области. Сейчас на портале около 200 свободных объектов. В ближайшее время появится отдельная вкладка "глэмпинги". Обработка заявки будет занимать не больше 2 недель. Участок можно получить на срок до 5 лет. Всем инвесторам организуют сопровождение с момента выбора участка земли до оформления.
Глэмпинг Точка Немо - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
9 января, 08:00Туризм
Палатки класса люкс: в чем секрет популярности глэмпингов
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала