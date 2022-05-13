https://ria.ru/20220513/peregovory-1788443314.html

День 79-й: переговоры Шольца с Путиным, Остина с Шойгу

День 79-й: переговоры Шольца с Путиным, Остина с Шойгу - РИА Новости, 13.05.2022

День 79-й: переговоры Шольца с Путиным, Остина с Шойгу

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, также на 79-й день операции РФ на Украине состоялась телефонная... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T21:25

2022-05-13T21:25

2022-05-13T21:25

владимир путин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир зеленский

россия

украина

сша

министерство обороны сша

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, также на 79-й день операции РФ на Украине состоялась телефонная беседа глав оборонных ведомств России и США Сергея Шойгу и Ллойда Остина.Переговоры лидеровБеседа Путина и Шольца была посвящена ситуации на Украине. Как отметил Кремль, акцент в ходе разговора был сделан на гуманитарные аспекты ситуации в стране, Путин изложил логику операции России на Украине и рассказал о мерах по обеспечению безопасности мирных жителей.Пресс-служба правительства ФРГ, в свою очередь, сообщила, что беседа двух лидеров длилась 75 минут, она была посвящена украинскому урегулированию.Канцлер Германии призвал президента России "к скорейшему достижению прекращения огня, улучшению гуманитарной ситуации и прогрессу в поиске дипломатического решения конфликта", а также "однозначно отверг обвинение в том, что на Украине распространен нацизм". Лидеры обсудили также "продовольственную ситуацию в мире".Кроме того, по данным Кремля, лидеры оценили состояние дел на российско-украинских переговорах, где, как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, нет движения в проработке совместного документа Москвы и Киева, как и ответа украинских властей.При этом он подчеркнул, что для личной встречи президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским должен быть подготовлен документ.Пентагон и МО РФСитуацию на Украину обсудили Шойгу и с главой Пентагона. Разговор, как сообщило Минобороны РФ, состоялся по инициативе американской стороны. Министры, как отметили в Вашингтоне, поговорили впервые с 18 мая. Остин, отметил Пентагон, призвал Москву к немедленному прекращению огня и подчеркнул важность поддержки линии связи.Агентство Рейтер сообщило, что первый с начала российской спецоперации на Украине телефонный разговор между Остином и Шойгу длился около часа и не привел к разрешению каких-либо спорных вопросов.Беседа двух министров состоялась на фоне данных американских СМИ, что США предоставили Украине разведданные о крейсере "Москва", что после опровергли в Пентагоне.Кроме того, сообщалось, что Вашингтон тайно передает Украине информацию о событиях на поле боя "в режиме реального времени", включающую детали перемещений российских войск после объявления второй фазы спецоперации; на основе этой информации якобы проводились атаки, приведшие к гибели российских офицеров.В Пентагоне заявили, что США не передают Украине информацию о местонахождении российских командиров на поле боя, а в Белом доме отмечали - президент США Джо Байден недоволен, что утечки по разведданным для Киева преувеличивают роль США.Минобороны РФ об операции и обстрелыМинобороны РФ в ходе утреннего брифинга сообщило об уничтожении с моря и воздуха производственных мощностей нефтеперерабатывающего завода на северной окраине города Кременчуг Полтавской области, поражены резервуары с топливом, предназначенным для техники украинских войск.Также российская авиация поразила 153 района сосредоточения живой силы и техники украинских военных, уничтожена радиолокационная станция оповещения и указания ПВО производства США.Кроме того, по вечерним данным оборонного ведомства, ВКС России ударами ракет уничтожили украинские штабы территориальной обороны и батальона на территории ЛНР в районах населенных пунктов Золотое и Врубовка.Артиллерией и ракетными войсками РФ поражены 17 пунктов управления украинских войск, пять артиллерийских подразделений и 370 районов скопления живой силы и техники Украины, а оперативно-тактическая и армейская авиация в течение дня уничтожила три украинских командных пункта и 52 района сосредоточения живой силы и техники противника.Ведомство также озвучило данные по уничтоженной с начала операции техники противника: 165 самолетов, 125 вертолетов, 845 беспилотных летательных аппаратов, 304 зенитных ракетных комплекса, 3039 танков и других боевых бронированных машин, 369 установок реактивных систем залпового огня, 1498 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2882 единицы специальной военной автомобильной техники.Продолжились украинские обстрелы населенных пунктов ЛНР и ДНР: Ясиноватая, Пентелеймоновка, Донецк.В ДНР сообщили, что с 6 по 12 мая погибли 78 сотрудников силовых структур и 11 гражданских, пострадали 495 сотрудников силовых структур и 65 мирных жителей, а за 86 дней эскалации (в том числе до начала операции РФ) украинские войска выпустили свыше 27 тысяч боеприпасов по ДНР.В ЛНР сообщили, что украинские силы могут организовать провокации на северодонецком заводе "Азот", это может вызывать экологическую катастрофу в радиусе 30 километров.

https://ria.ru/20220512/nato-1788173127.html

https://ria.ru/20220513/pentagon-1788442948.html

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

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владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир зеленский, россия, украина, сша, министерство обороны сша, войска воздушно-космической обороны