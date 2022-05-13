https://ria.ru/20220513/peregovory-1788406248.html

Министр обороны США провел переговоры с Шойгу

Министр обороны США провел переговоры с Шойгу - РИА Новости, 13.05.2022

Министр обороны США провел переговоры с Шойгу

Министр обороны США Ллойд Остин провел переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу и призвал к прекращению огня на Украине, сообщает Пентагон. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T18:08

2022-05-13T18:08

2022-05-13T18:17

россия

в мире

джон кирби

украина

донбасс

министерство обороны сша

ллойд остин

сша

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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин провел переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу и призвал к прекращению огня на Украине, сообщает Пентагон."Министр Остин поговорил с министром Шойгу 13 мая впервые с 18 февраля. Министр Остин призвал к немедленному прекращению огня на Украине и подчеркнул важность поддержки линий связи", - говорится в распространенном сообщении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220513/sanktsii-1788375118.html

https://ria.ru/20220513/evrodeputat-1788408699.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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