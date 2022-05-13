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Захарова обвинила Латвию в разжигании межэтнических конфликтов

Захарова обвинила Латвию в разжигании межэтнических конфликтов - РИА Новости, 13.05.2022

Захарова обвинила Латвию в разжигании межэтнических конфликтов

Затеянная Латвией вакханалия с памятниками разрушает фундамент межгосударственных отношений и провоцирует межэтнический конфликт в обществе, заявила официальный РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T12:27

2022-05-13T12:27

2022-05-13T12:37

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Затеянная Латвией вакханалия с памятниками разрушает фундамент межгосударственных отношений и провоцирует межэтнический конфликт в обществе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, чей комментарий опубликован на сайте ведомства.В среду полиция закрыла доступ к расположенному в рижском парке Победы памятнику Освободителям Риги. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы. В четверг парламент Латвии разрешил снос памятника. На фоне этого решения глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил РИА Новости, что Латвию необходимо "вразумить", приняв крайне жесткие меры, в том числе экономического характера."Затеянная латвийскими властями вакханалия в отношении памятников не только разрушает фундамент нормальных межгосударственных отношений, но и провоцирует межэтнический конфликт в латвийском обществе. Инициаторы подобной политики, похоже, это не понимают", - считает Захарова.По словам дипломата, действия мэрии Риги, которая ночью собрала цветы у памятника Освободителям коммунальной техникой, - "кощунство и глумление над священной памятью павших".

https://radiosputnik.ria.ru/20220512/zakharova-1788069327.html

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в мире, россия, латвия, андрей климов, рига