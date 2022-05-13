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Захарова обвинила Латвию в разжигании межэтнических конфликтов - РИА Новости, 13.05.2022
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Захарова обвинила Латвию в разжигании межэтнических конфликтов
Захарова обвинила Латвию в разжигании межэтнических конфликтов - РИА Новости, 13.05.2022
Захарова обвинила Латвию в разжигании межэтнических конфликтов
Затеянная Латвией вакханалия с памятниками разрушает фундамент межгосударственных отношений и провоцирует межэтнический конфликт в обществе, заявила официальный РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T12:27
2022-05-13T12:37
в мире
россия
латвия
андрей климов
рига
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Затеянная Латвией вакханалия с памятниками разрушает фундамент межгосударственных отношений и провоцирует межэтнический конфликт в обществе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, чей комментарий опубликован на сайте ведомства.В среду полиция закрыла доступ к расположенному в рижском парке Победы памятнику Освободителям Риги. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы. В четверг парламент Латвии разрешил снос памятника. На фоне этого решения глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил РИА Новости, что Латвию необходимо "вразумить", приняв крайне жесткие меры, в том числе экономического характера."Затеянная латвийскими властями вакханалия в отношении памятников не только разрушает фундамент нормальных межгосударственных отношений, но и провоцирует межэтнический конфликт в латвийском обществе. Инициаторы подобной политики, похоже, это не понимают", - считает Захарова.По словам дипломата, действия мэрии Риги, которая ночью собрала цветы у памятника Освободителям коммунальной техникой, - "кощунство и глумление над священной памятью павших".
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в мире, россия, латвия, андрей климов, рига
12:27 13.05.2022 (обновлено: 12:37 13.05.2022)
 
Захарова обвинила Латвию в разжигании межэтнических конфликтов

Захарова: Латвия, демонтируя памятники, разрушает фундамент межгосударственных отношений

© РИА Новости / Мария ДевахинаМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Затеянная Латвией вакханалия с памятниками разрушает фундамент межгосударственных отношений и провоцирует межэтнический конфликт в обществе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, чей комментарий опубликован на сайте ведомства.
В среду полиция закрыла доступ к расположенному в рижском парке Победы памятнику Освободителям Риги. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы. В четверг парламент Латвии разрешил снос памятника. На фоне этого решения глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил РИА Новости, что Латвию необходимо "вразумить", приняв крайне жесткие меры, в том числе экономического характера.
"Затеянная латвийскими властями вакханалия в отношении памятников не только разрушает фундамент нормальных межгосударственных отношений, но и провоцирует межэтнический конфликт в латвийском обществе. Инициаторы подобной политики, похоже, это не понимают", - считает Захарова.
По словам дипломата, действия мэрии Риги, которая ночью собрала цветы у памятника Освободителям коммунальной техникой, - "кощунство и глумление над священной памятью павших".
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