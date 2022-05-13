https://ria.ru/20220513/pamyatniki-1788276844.html
Лавров назвал ситуацию с памятниками в Прибалтике международным оборзением
Лавров назвал ситуацию с памятниками в Прибалтике международным оборзением - РИА Новости, 13.05.2022
Лавров назвал ситуацию с памятниками в Прибалтике международным оборзением
Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением". РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T11:26
2022-05-13T11:26
2022-05-13T11:26
в мире
латвия
литва
рига
евросоюз
нато
сергей лавров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788103448_0:111:3181:1900_1920x0_80_0_0_a1b8dcd541b98913ae902741147cb876.jpg
ДУШАНБЕ, 13 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением"."У нас есть такая еженедельная программа на телевидении - называется "Международное обозрение". Вот то, что мы наблюдаем в действиях Запада, я бы назвал в качестве варианта "международное оборзение", - сказал Лавров, подчеркнув, что это грубое слово, но действия Запада и его мотивы оно отражает четко.Так министр ответил на вопрос о действиях властей Литвы, отозвавших из России посла, и Латвии, планирующих снести памятник воинам-освободителям в Риге. Литовских коллег, подчеркнул Лавров, "трудно подозревать в том, что у них есть какая-то долгосрочная стратегия", они сейчас выполняют роль "постоянного раздражителя, наиболее агрессивной, русофобской части и НАТО, и ЕС"."То, что они творят с памятниками и другими вопросами, которые прямо регулируются имеющимися действующими межправительственными соглашениями, не поддается какому-то разумному объяснению, кроме русофобии, абсолютного забвения всех своих обязательств", - подчеркнул министр.Власти Латвии одобрили законопроект, прекращающий действие статьи латвийско-российского договора о сохранности мемориальных сооружений - таким образом у них появилось правовое основание для демонтажа памятника воинам-освободителям в парке Риги.При этом ранее в мае неизвестные вандалы осквернили памятник на кладбище советских воинов в городе на северо-западе Литвы, памятники советским воинам в городах страны неоднократно подвергались осквернению.
https://ria.ru/20220513/riga-1788274755.html
https://ria.ru/20220512/pamyatnik-1788147073.html
латвия
литва
рига
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788103448_153:0:2882:2047_1920x0_80_0_0_e804549ccc3996fc61aafa5cb3130f1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, латвия, литва, рига, евросоюз, нато, сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Лавров назвал ситуацию с памятниками в Прибалтике международным оборзением
Глава МИД Лавров назвал ситуацию с памятниками в Латвии и Литве международным оборзением
ДУШАНБЕ, 13 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".
"У нас есть такая еженедельная программа на телевидении - называется "Международное обозрение". Вот то, что мы наблюдаем в действиях Запада, я бы назвал в качестве варианта "международное оборзение", - сказал Лавров, подчеркнув, что это грубое слово, но действия Запада и его мотивы оно отражает четко.
Так министр ответил на вопрос о действиях властей Литвы
, отозвавших из России
посла, и Латвии
, планирующих снести памятник воинам-освободителям в Риге
. Литовских коллег, подчеркнул Лавров, "трудно подозревать в том, что у них есть какая-то долгосрочная стратегия", они сейчас выполняют роль "постоянного раздражителя, наиболее агрессивной, русофобской части и НАТО
, и ЕС
".
"То, что они творят с памятниками и другими вопросами, которые прямо регулируются имеющимися действующими межправительственными соглашениями, не поддается какому-то разумному объяснению, кроме русофобии, абсолютного забвения всех своих обязательств", - подчеркнул министр.
Власти Латвии одобрили законопроект, прекращающий действие статьи латвийско-российского договора о сохранности мемориальных сооружений - таким образом у них появилось правовое основание для демонтажа памятника воинам-освободителям в парке Риги.
При этом ранее в мае неизвестные вандалы осквернили памятник на кладбище советских воинов в городе на северо-западе Литвы, памятники советским воинам в городах страны неоднократно подвергались осквернению.