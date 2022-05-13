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Лавров назвал ситуацию с памятниками в Прибалтике международным оборзением - РИА Новости, 13.05.2022
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Лавров назвал ситуацию с памятниками в Прибалтике международным оборзением
Лавров назвал ситуацию с памятниками в Прибалтике международным оборзением - РИА Новости, 13.05.2022
Лавров назвал ситуацию с памятниками в Прибалтике международным оборзением
Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением". РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T11:26
2022-05-13T11:26
в мире
латвия
литва
рига
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сергей лавров
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ДУШАНБЕ, 13 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением"."У нас есть такая еженедельная программа на телевидении - называется "Международное обозрение". Вот то, что мы наблюдаем в действиях Запада, я бы назвал в качестве варианта "международное оборзение", - сказал Лавров, подчеркнув, что это грубое слово, но действия Запада и его мотивы оно отражает четко.Так министр ответил на вопрос о действиях властей Литвы, отозвавших из России посла, и Латвии, планирующих снести памятник воинам-освободителям в Риге. Литовских коллег, подчеркнул Лавров, "трудно подозревать в том, что у них есть какая-то долгосрочная стратегия", они сейчас выполняют роль "постоянного раздражителя, наиболее агрессивной, русофобской части и НАТО, и ЕС"."То, что они творят с памятниками и другими вопросами, которые прямо регулируются имеющимися действующими межправительственными соглашениями, не поддается какому-то разумному объяснению, кроме русофобии, абсолютного забвения всех своих обязательств", - подчеркнул министр.Власти Латвии одобрили законопроект, прекращающий действие статьи латвийско-российского договора о сохранности мемориальных сооружений - таким образом у них появилось правовое основание для демонтажа памятника воинам-освободителям в парке Риги.При этом ранее в мае неизвестные вандалы осквернили памятник на кладбище советских воинов в городе на северо-западе Литвы, памятники советским воинам в городах страны неоднократно подвергались осквернению.
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в мире, латвия, литва, рига, евросоюз, нато, сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
11:26 13.05.2022
 
Лавров назвал ситуацию с памятниками в Прибалтике международным оборзением

Глава МИД Лавров назвал ситуацию с памятниками в Латвии и Литве международным оборзением

© Sputnik / Перейти в фотобанкМемориальный комплекс "Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков" в Риге
Мемориальный комплекс Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в Риге - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
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Мемориальный комплекс "Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков" в Риге. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 13 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".
"У нас есть такая еженедельная программа на телевидении - называется "Международное обозрение". Вот то, что мы наблюдаем в действиях Запада, я бы назвал в качестве варианта "международное оборзение", - сказал Лавров, подчеркнув, что это грубое слово, но действия Запада и его мотивы оно отражает четко.
Участник церемонии возложения цветов у мемориального комплекса Памятник воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в Риге - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 11:14
Посольство поможет мужчине, пришедшему с флагом России к памятнику в Риге
Так министр ответил на вопрос о действиях властей Литвы, отозвавших из России посла, и Латвии, планирующих снести памятник воинам-освободителям в Риге. Литовских коллег, подчеркнул Лавров, "трудно подозревать в том, что у них есть какая-то долгосрочная стратегия", они сейчас выполняют роль "постоянного раздражителя, наиболее агрессивной, русофобской части и НАТО, и ЕС".
"То, что они творят с памятниками и другими вопросами, которые прямо регулируются имеющимися действующими межправительственными соглашениями, не поддается какому-то разумному объяснению, кроме русофобии, абсолютного забвения всех своих обязательств", - подчеркнул министр.
Власти Латвии одобрили законопроект, прекращающий действие статьи латвийско-российского договора о сохранности мемориальных сооружений - таким образом у них появилось правовое основание для демонтажа памятника воинам-освободителям в парке Риги.
При этом ранее в мае неизвестные вандалы осквернили памятник на кладбище советских воинов в городе на северо-западе Литвы, памятники советским воинам в городах страны неоднократно подвергались осквернению.
Сотрудники полиции и участники церемонии возложения цветов у мемориального комплекса Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в Риге - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 15:51
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В миреЛатвияЛитваРигаЕвросоюзНАТОСергей ЛавровРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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