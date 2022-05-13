https://ria.ru/20220513/pamyatniki-1788276844.html

Лавров назвал ситуацию с памятниками в Прибалтике международным оборзением

Лавров назвал ситуацию с памятниками в Прибалтике международным оборзением - РИА Новости, 13.05.2022

Лавров назвал ситуацию с памятниками в Прибалтике международным оборзением

Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением". РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T11:26

2022-05-13T11:26

2022-05-13T11:26

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латвия

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ДУШАНБЕ, 13 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением"."У нас есть такая еженедельная программа на телевидении - называется "Международное обозрение". Вот то, что мы наблюдаем в действиях Запада, я бы назвал в качестве варианта "международное оборзение", - сказал Лавров, подчеркнув, что это грубое слово, но действия Запада и его мотивы оно отражает четко.Так министр ответил на вопрос о действиях властей Литвы, отозвавших из России посла, и Латвии, планирующих снести памятник воинам-освободителям в Риге. Литовских коллег, подчеркнул Лавров, "трудно подозревать в том, что у них есть какая-то долгосрочная стратегия", они сейчас выполняют роль "постоянного раздражителя, наиболее агрессивной, русофобской части и НАТО, и ЕС"."То, что они творят с памятниками и другими вопросами, которые прямо регулируются имеющимися действующими межправительственными соглашениями, не поддается какому-то разумному объяснению, кроме русофобии, абсолютного забвения всех своих обязательств", - подчеркнул министр.Власти Латвии одобрили законопроект, прекращающий действие статьи латвийско-российского договора о сохранности мемориальных сооружений - таким образом у них появилось правовое основание для демонтажа памятника воинам-освободителям в парке Риги.При этом ранее в мае неизвестные вандалы осквернили памятник на кладбище советских воинов в городе на северо-западе Литвы, памятники советским воинам в городах страны неоднократно подвергались осквернению.

https://ria.ru/20220513/riga-1788274755.html

https://ria.ru/20220512/pamyatnik-1788147073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, латвия, литва, рига, евросоюз, нато, сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)