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Секретарь СПЧ назвал снос памятника освободителям Риги варварством - РИА Новости, 13.05.2022
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Секретарь СПЧ назвал снос памятника освободителям Риги варварством
Секретарь СПЧ назвал снос памятника освободителям Риги варварством - РИА Новости, 13.05.2022
Секретарь СПЧ назвал снос памятника освободителям Риги варварством
Снос памятника освободителям Риги— это вандализм и беспрецедентный случай, заявил ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T18:50
2022-05-13T18:50
в мире
латвия
россия
совет по правам человека при президенте рф (спч)
день победы
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Снос памятника освободителям Риги— это вандализм и беспрецедентный случай, заявил ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов.Рижская дума проводила в пятницу внеочередное заседание, на котором большинство проголосовало за снос памятника. Во время заседания перед зданием думы на Ратушной площади собрались люди, протестующие против сноса памятника. Лидеры партии "Русский союз Латвии" призывали жителей разойтись, поскольку власти города не согласовали митинг. Местные СМИ сообщали, что полиция задержала семь человек, в том числе депутата Европарламента Татьяну Жданок."Варвары они и есть варвары. Историю свою непомнящие, ничего не помнящие. Это просто беспрецедентно. Для нас это так. Куда смотрит цивилизованная, гуманная, демократичная Европа, я не знаю. Но то, что там происходит, это вандализм и варварство", - сказал Точенов РИА Новости.Парламент Латвии ранее принял закон об остановке действия пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам в стране, что позволит произвести демонтаж памятника Освободителям Риги. В среду полиция закрыла доступ к памятнику. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы. В четверг парламент Латвии разрешил снос памятника. На фоне этого решения глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил РИА Новости, что Латвию необходимо "вразумить", приняв крайне жесткие меры, в том числе экономического характера. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал происходящее "международным оборзением".Ранее полиция Латвии завела три уголовных дела и 20 дел об административных правонарушениях в связи с событиями у памятника Освободителям.
https://ria.ru/20220513/latviya-1788352718.html
https://ria.ru/20220513/riga-1788274755.html
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60
в мире, латвия, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч), день победы
18:50 13.05.2022
 
Секретарь СПЧ назвал снос памятника освободителям Риги варварством

Секретарь СПЧ Точенов назвал снос памятника освободителям Риги вандализмом и варварством

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМемориальный комплекс "Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков" в Риге
Мемориальный комплекс Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в Риге - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Мемориальный комплекс "Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков" в Риге. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Снос памятника освободителям Риги— это вандализм и беспрецедентный случай, заявил ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов.
Рижская дума проводила в пятницу внеочередное заседание, на котором большинство проголосовало за снос памятника. Во время заседания перед зданием думы на Ратушной площади собрались люди, протестующие против сноса памятника. Лидеры партии "Русский союз Латвии" призывали жителей разойтись, поскольку власти города не согласовали митинг. Местные СМИ сообщали, что полиция задержала семь человек, в том числе депутата Европарламента Татьяну Жданок.
Сотрудники полиции задерживают участников несанкционированного митинга против сноса памятника советским воинам-освободителям Советской Латвии от немецко-фашистских захватчиков в Риге - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 15:38
В Риге задержали депутата ЕП, осудившую снос памятника Освободителям
"Варвары они и есть варвары. Историю свою непомнящие, ничего не помнящие. Это просто беспрецедентно. Для нас это так. Куда смотрит цивилизованная, гуманная, демократичная Европа, я не знаю. Но то, что там происходит, это вандализм и варварство", - сказал Точенов РИА Новости.
Парламент Латвии ранее принял закон об остановке действия пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам в стране, что позволит произвести демонтаж памятника Освободителям Риги. В среду полиция закрыла доступ к памятнику. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы. В четверг парламент Латвии разрешил снос памятника. На фоне этого решения глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил РИА Новости, что Латвию необходимо "вразумить", приняв крайне жесткие меры, в том числе экономического характера. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал происходящее "международным оборзением".
Ранее полиция Латвии завела три уголовных дела и 20 дел об административных правонарушениях в связи с событиями у памятника Освободителям.
Участник церемонии возложения цветов у мемориального комплекса Памятник воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в Риге - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 11:14
Посольство поможет мужчине, пришедшему с флагом России к памятнику в Риге
 
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