https://ria.ru/20220513/palestintsy-1788387881.html
Более 50 палестинцев пострадали в столкновениях на Западном берегу Иордана
Более 50 палестинцев пострадали в столкновениях на Западном берегу Иордана - РИА Новости, 13.05.2022
Более 50 палестинцев пострадали в столкновениях на Западном берегу Иордана
Более 50 палестинцев пострадали в районе Наблуса и Хеврона в столкновениях с израильскими военнослужащими на Западном берегу реки Иордан, сообщил Красный... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T17:08
2022-05-13T17:08
2022-05-13T17:08
в мире
западный берег реки иордан
израиль
палестина
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ГАЗА, 13 мая - РИА Новости. Более 50 палестинцев пострадали в районе Наблуса и Хеврона в столкновениях с израильскими военнослужащими на Западном берегу реки Иордан, сообщил Красный полумесяц."37 палестинцев пострадали в провинции Наблус в районах Бейта, Бейт Джана, Кфар Кадум в провинции Наблуса на Западном берегу реки Иордан",- говорится в заявлении для прессы."Еще 15 палестинцев пострадали в провинции Хеврон в столкновениях с израильскими военнослужащими", - говорится в заявлении.Почти каждую пятницу палестинцы выходят на акции протеста против строительства поселений на Западном берегу реки Иордан, которые часто перерастают в столкновения с израильскими военнослужащими.
https://ria.ru/20220511/reporter-1787851385.html
западный берег реки иордан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, западный берег реки иордан, израиль, палестина
Более 50 палестинцев пострадали в столкновениях на Западном берегу Иордана
Более 50 палестинцев пострадали в столкновениях с израильтянами на Западном берегу Иордана