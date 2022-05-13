https://ria.ru/20220513/palestintsy-1788387881.html

Более 50 палестинцев пострадали в столкновениях на Западном берегу Иордана

Более 50 палестинцев пострадали в столкновениях на Западном берегу Иордана - РИА Новости, 13.05.2022

Более 50 палестинцев пострадали в столкновениях на Западном берегу Иордана

Более 50 палестинцев пострадали в районе Наблуса и Хеврона в столкновениях с израильскими военнослужащими на Западном берегу реки Иордан, сообщил Красный... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T17:08

2022-05-13T17:08

2022-05-13T17:08

в мире

западный берег реки иордан

израиль

палестина

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ГАЗА, 13 мая - РИА Новости. Более 50 палестинцев пострадали в районе Наблуса и Хеврона в столкновениях с израильскими военнослужащими на Западном берегу реки Иордан, сообщил Красный полумесяц."37 палестинцев пострадали в провинции Наблус в районах Бейта, Бейт Джана, Кфар Кадум в провинции Наблуса на Западном берегу реки Иордан",- говорится в заявлении для прессы."Еще 15 палестинцев пострадали в провинции Хеврон в столкновениях с израильскими военнослужащими", - говорится в заявлении.Почти каждую пятницу палестинцы выходят на акции протеста против строительства поселений на Западном берегу реки Иордан, которые часто перерастают в столкновения с израильскими военнослужащими.

https://ria.ru/20220511/reporter-1787851385.html

западный берег реки иордан

израиль

палестина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, западный берег реки иордан, израиль, палестина