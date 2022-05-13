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Более 50 палестинцев пострадали в столкновениях на Западном берегу Иордана - РИА Новости, 13.05.2022
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Более 50 палестинцев пострадали в столкновениях на Западном берегу Иордана
Более 50 палестинцев пострадали в столкновениях на Западном берегу Иордана - РИА Новости, 13.05.2022
Более 50 палестинцев пострадали в столкновениях на Западном берегу Иордана
Более 50 палестинцев пострадали в районе Наблуса и Хеврона в столкновениях с израильскими военнослужащими на Западном берегу реки Иордан, сообщил Красный... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T17:08
2022-05-13T17:08
в мире
западный берег реки иордан
израиль
палестина
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ГАЗА, 13 мая - РИА Новости. Более 50 палестинцев пострадали в районе Наблуса и Хеврона в столкновениях с израильскими военнослужащими на Западном берегу реки Иордан, сообщил Красный полумесяц."37 палестинцев пострадали в провинции Наблус в районах Бейта, Бейт Джана, Кфар Кадум в провинции Наблуса на Западном берегу реки Иордан",- говорится в заявлении для прессы."Еще 15 палестинцев пострадали в провинции Хеврон в столкновениях с израильскими военнослужащими", - говорится в заявлении.Почти каждую пятницу палестинцы выходят на акции протеста против строительства поселений на Западном берегу реки Иордан, которые часто перерастают в столкновения с израильскими военнослужащими.
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западный берег реки иордан
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в мире, западный берег реки иордан, израиль, палестина
17:08 13.05.2022
 
Более 50 палестинцев пострадали в столкновениях на Западном берегу Иордана

Более 50 палестинцев пострадали в столкновениях с израильтянами на Западном берегу Иордана

© AP Photo / Kevin FrayerКолючая проволока на окраине Иерусалима в городе Вифлееме на Западном берегу
Колючая проволока на окраине Иерусалима в городе Вифлееме на Западном берегу - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© AP Photo / Kevin Frayer
Колючая проволока на окраине Иерусалима в городе Вифлееме на Западном берегу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГАЗА, 13 мая - РИА Новости. Более 50 палестинцев пострадали в районе Наблуса и Хеврона в столкновениях с израильскими военнослужащими на Западном берегу реки Иордан, сообщил Красный полумесяц.
"37 палестинцев пострадали в провинции Наблус в районах Бейта, Бейт Джана, Кфар Кадум в провинции Наблуса на Западном берегу реки Иордан",- говорится в заявлении для прессы.
"Еще 15 палестинцев пострадали в провинции Хеврон в столкновениях с израильскими военнослужащими", - говорится в заявлении.
Почти каждую пятницу палестинцы выходят на акции протеста против строительства поселений на Западном берегу реки Иордан, которые часто перерастают в столкновения с израильскими военнослужащими.
Женщины смотрят репортаж про журналистку Al Jazeera Ширин Абу Акле, погибшую при освещении столкновений на Западном берегу реки Иордан, в Восточном Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 11:09
В МИД Катара призвали остановить Израиль из-за гибели репортера Al-Jazeera
 
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