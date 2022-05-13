https://ria.ru/20220513/otravlenie-1788318146.html

Роспотребнадзор заявил о массовых отравлениях из-за некачественного студня

Роспотребнадзор заявил о массовых отравлениях из-за некачественного студня - РИА Новости, 13.05.2022

Роспотребнадзор заявил о массовых отравлениях из-за некачественного студня

Ряд отравлений нитритом натрия после употребления студня выявлен в Москве, Архангельской, Ярославской и Вологодской областях, деятельность предприятия,... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T13:47

2022-05-13T13:47

2022-05-13T14:12

происшествия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ряд отравлений нитритом натрия после употребления студня выявлен в Москве, Архангельской, Ярославской и Вологодской областях, деятельность предприятия, производившую опасную продукцию, приостановлена, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."Роспотребнадзор информирует о регистрации случаев отравления нитритом натрия в г. Москве, Архангельской, Ярославской и Вологодской областях. В анамнезе пострадавших отмечено употребление пищевого продукта "Студень столичный категории Б охлажденный", "Студень "Премиум", изготовленный ИП Сказыводов В.Ю (г. Иваново, 11, проезд., д.7) даты выработки 29.04.2022, 27.04.2022, 02.05.2022", - говорится в сообщении.Исследование данной продукции показало превышение максимально допустимого уровня нитрита натрия, работа предприятия была приостановлена, уточнили в ведомстве. Роспотребнадзор рекомендует при выявлении данной продукции в обороте сообщать в территориальные органы ведомства, а в случае приобретения не употреблять ее в пищу.

https://ria.ru/20220415/griby-1783737682.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

происшествия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, вологодская область, архангельская область, ярославская область