https://ria.ru/20220513/oruzhie-1788444284.html

Пентагон предупредил о возможной приостановке поставок оружия на Украину

Пентагон предупредил о возможной приостановке поставок оружия на Украину - РИА Новости, 13.05.2022

Пентагон предупредил о возможной приостановке поставок оружия на Украину

Американские поставки вооружений Украине могут приостановиться, если сенат не примет проект о выделении новой помощи Киеву, сообщил Пентагон. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T21:34

2022-05-13T21:34

2022-05-13T23:15

в мире

специальная военная операция на украине

джон кирби

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сша

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рэнд пол

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ВАШИНГТОН, 13 мая — РИА Новости. Американские поставки вооружений Украине могут приостановиться, если сенат не примет проект о выделении новой помощи Киеву, сообщил Пентагон.Как сообщалось ранее, в администрации США считают, что нынешних средств, предусмотренных для помощи Украине, хватит до 19 мая.Палата представителей на этой неделе одобрила запрошенный президентом Джо Байденом пакет помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов. Однако накануне сенатор-республиканец от Кентукки Рэнд Пол заблокировал законопроект, потребовав включить в документ поправки о ужесточении надзора за расходованием этих средств. Он мотивировал это тем, что Вашингтон не может бездумно тратить деньги на "спасение Украины", обрекая американскую экономику, которой угрожают госдолг, инфляция и обрушение доллара.Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Ранее президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание ей военной помощи.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.Помимо этого, западные страны ввели новые санкции против России, однако из-за этого столкнулись с высокой инфляцией на рынках топлива и продуктов питания.

https://ria.ru/20220511/ssha-1787778126.html

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

сша

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, джон кирби, джо байден, сша, украина, рэнд пол