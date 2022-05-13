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Пентагон предупредил о возможной приостановке поставок оружия на Украину - РИА Новости, 13.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220513/oruzhie-1788444284.html
Пентагон предупредил о возможной приостановке поставок оружия на Украину
Пентагон предупредил о возможной приостановке поставок оружия на Украину - РИА Новости, 13.05.2022
Пентагон предупредил о возможной приостановке поставок оружия на Украину
Американские поставки вооружений Украине могут приостановиться, если сенат не примет проект о выделении новой помощи Киеву, сообщил Пентагон. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T21:34
2022-05-13T23:15
в мире
специальная военная операция на украине
джон кирби
джо байден
сша
украина
рэнд пол
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ВАШИНГТОН, 13 мая — РИА Новости. Американские поставки вооружений Украине могут приостановиться, если сенат не примет проект о выделении новой помощи Киеву, сообщил Пентагон.Как сообщалось ранее, в администрации США считают, что нынешних средств, предусмотренных для помощи Украине, хватит до 19 мая.Палата представителей на этой неделе одобрила запрошенный президентом Джо Байденом пакет помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов. Однако накануне сенатор-республиканец от Кентукки Рэнд Пол заблокировал законопроект, потребовав включить в документ поправки о ужесточении надзора за расходованием этих средств. Он мотивировал это тем, что Вашингтон не может бездумно тратить деньги на "спасение Украины", обрекая американскую экономику, которой угрожают госдолг, инфляция и обрушение доллара.Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Ранее президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание ей военной помощи.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.Помимо этого, западные страны ввели новые санкции против России, однако из-за этого столкнулись с высокой инфляцией на рынках топлива и продуктов питания.
https://ria.ru/20220511/ssha-1787778126.html
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сша
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в мире, джон кирби, джо байден, сша, украина, рэнд пол
21:34 13.05.2022 (обновлено: 23:15 13.05.2022)
 
Пентагон предупредил о возможной приостановке поставок оружия на Украину

Пентагон предупредил о возможной приостановке поставок военной помощи на Украину

© AP Photo / Alex BrandonСамолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины, на базе ВВС США Дувр
Самолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины, на базе ВВС США Дувр - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Самолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины, на базе ВВС США Дувр. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 мая — РИА Новости. Американские поставки вооружений Украине могут приостановиться, если сенат не примет проект о выделении новой помощи Киеву, сообщил Пентагон.

"Если мы не получим полномочий скоро, это возможно, что будет пузырь, период времени, в который ничего не будет передаваться. И мы бы хотели быть уверенными, что такого удастся избежать", — сказал на брифинге официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби.

Как сообщалось ранее, в администрации США считают, что нынешних средств, предусмотренных для помощи Украине, хватит до 19 мая.
Палата представителей на этой неделе одобрила запрошенный президентом Джо Байденом пакет помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов. Однако накануне сенатор-республиканец от Кентукки Рэнд Пол заблокировал законопроект, потребовав включить в документ поправки о ужесточении надзора за расходованием этих средств. Он мотивировал это тем, что Вашингтон не может бездумно тратить деньги на "спасение Украины", обрекая американскую экономику, которой угрожают госдолг, инфляция и обрушение доллара.
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Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Ранее президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание ей военной помощи.
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
Помимо этого, западные страны ввели новые санкции против России, однако из-за этого столкнулись с высокой инфляцией на рынках топлива и продуктов питания.
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