https://ria.ru/20220513/opasnost-1788231499.html
Аналитик объяснил, чем опасен доллар по 60 рублей
Аналитик объяснил, чем опасен доллар по 60 рублей - РИА Новости, 13.05.2022
Аналитик объяснил, чем опасен доллар по 60 рублей
Текущий курс рубля к доллару уже создает проблемы для российской экономики, поскольку сокращает рублевые доходы бюджета от экспорта. Если доллар будет стоить... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T03:15
2022-05-13T03:15
2022-05-13T09:33
экономика
россия
андрей маслов
рубль
доллар
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Текущий курс рубля к доллару уже создает проблемы для российской экономики, поскольку сокращает рублевые доходы бюджета от экспорта. Если доллар будет стоить еще дешевле — в районе 60 рублей, бюджет может “разорваться” и стать дефицитным, рассказал агентству “Прайм” аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов.По его мнению, достижение психологической отметки в 60 рублей за доллар все же не так вероятно, как минимум на долгое время. В этом случае бюджет России станет дефицитным и “разорвется”. Оптимальный курс на сегодня — 80 рублей за доллар, к чему и стремится Банк России.В последнее время регулятор стремится ослабить рубль, понижая процентную ставку и немного ослабляя ограничения, однако с учетом того, что эти меры не приносят ощутимого эффекта, следует ожидать более серьезного смягчения валютного регулирования со стороны Центробанка, полагает Маслов.
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экономика, россия, андрей маслов, рубль, доллар
03:15 13.05.2022 (обновлено: 09:33 13.05.2022)
Аналитик объяснил, чем опасен доллар по 60 рублей
Аналитик Маслов: доллар по 60 рублей опасен для доходов бюджета России от экспорта