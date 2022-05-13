https://ria.ru/20220513/opasnost-1788231499.html

Аналитик объяснил, чем опасен доллар по 60 рублей

Аналитик объяснил, чем опасен доллар по 60 рублей - РИА Новости, 13.05.2022

Аналитик объяснил, чем опасен доллар по 60 рублей

Текущий курс рубля к доллару уже создает проблемы для российской экономики, поскольку сокращает рублевые доходы бюджета от экспорта. Если доллар будет стоить... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T03:15

2022-05-13T03:15

2022-05-13T09:33

экономика

россия

андрей маслов

рубль

доллар

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599927305_0:59:3054:1777_1920x0_80_0_0_06b76784eef299d07cd44140181dfec8.jpg

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Текущий курс рубля к доллару уже создает проблемы для российской экономики, поскольку сокращает рублевые доходы бюджета от экспорта. Если доллар будет стоить еще дешевле — в районе 60 рублей, бюджет может “разорваться” и стать дефицитным, рассказал агентству “Прайм” аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов.По его мнению, достижение психологической отметки в 60 рублей за доллар все же не так вероятно, как минимум на долгое время. В этом случае бюджет России станет дефицитным и “разорвется”. Оптимальный курс на сегодня — 80 рублей за доллар, к чему и стремится Банк России.В последнее время регулятор стремится ослабить рубль, понижая процентную ставку и немного ослабляя ограничения, однако с учетом того, что эти меры не приносят ощутимого эффекта, следует ожидать более серьезного смягчения валютного регулирования со стороны Центробанка, полагает Маслов.

https://ria.ru/20220511/rubl-1787810835.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, андрей маслов, рубль, доллар