https://ria.ru/20220513/oon-1788390833.html

В ООН заявили, что не осведомлены о биологической программе на Украине

В ООН заявили, что не осведомлены о биологической программе на Украине - РИА Новости, 13.05.2022

В ООН заявили, что не осведомлены о биологической программе на Украине

У ООН нет мандата, также технических и операционных возможностей проверить подлинность утверждений о проведении военно-биологических программ на Украине, заявил РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T17:18

2022-05-13T17:18

2022-05-13T18:10

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ООН, 13 мая – РИА Новости. У ООН нет мандата, также технических и операционных возможностей проверить подлинность утверждений о проведении военно-биологических программ на Украине, заявил на заседании СБ ООН заместитель высокого представителя ООН по вопросам разоружения Томас Маркрам."Замгенсека ООН Идзуми Накамицу проинформировала Совет на заседаниях 11 и 18 марта, что ООН не была в курсе каких-либо программ биологического оружия на Украине. На сегодня ситуация не изменилась", - сказал Маркрам."У ООН в данный момент нет ни мандата ни технических или операционных возможностей расследовать эту информацию", - добавил он.Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял ранее Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

https://ria.ru/20220513/biolaboratorii-1788392993.html

https://ria.ru/20220511/ukraina-1788017576.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, оон, украина