17:18 13.05.2022 (обновлено: 18:10 13.05.2022)
В ООН заявили, что не осведомлены о биологической программе на Украине
В ООН заявили, что не осведомлены о какой-либо военно-биологической программе на Украине
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
ООН, 13 мая – РИА Новости. У ООН нет мандата, также технических и операционных возможностей проверить подлинность утверждений о проведении военно-биологических программ на Украине, заявил на заседании СБ ООН заместитель высокого представителя ООН по вопросам разоружения Томас Маркрам.
"Замгенсека ООН Идзуми Накамицу проинформировала Совет на заседаниях 11 и 18 марта, что ООН не была в курсе каких-либо программ биологического оружия на Украине. На сегодня ситуация не изменилась", - сказал Маркрам.
"У ООН в данный момент нет ни мандата ни технических или операционных возможностей расследовать эту информацию", - добавил он.
Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял ранее Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.
Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.