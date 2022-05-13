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В ООН заявили, что не осведомлены о биологической программе на Украине - РИА Новости, 13.05.2022
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В ООН заявили, что не осведомлены о биологической программе на Украине
В ООН заявили, что не осведомлены о биологической программе на Украине - РИА Новости, 13.05.2022
В ООН заявили, что не осведомлены о биологической программе на Украине
У ООН нет мандата, также технических и операционных возможностей проверить подлинность утверждений о проведении военно-биологических программ на Украине, заявил РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T17:18
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украина
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ООН, 13 мая – РИА Новости. У ООН нет мандата, также технических и операционных возможностей проверить подлинность утверждений о проведении военно-биологических программ на Украине, заявил на заседании СБ ООН заместитель высокого представителя ООН по вопросам разоружения Томас Маркрам."Замгенсека ООН Идзуми Накамицу проинформировала Совет на заседаниях 11 и 18 марта, что ООН не была в курсе каких-либо программ биологического оружия на Украине. На сегодня ситуация не изменилась", - сказал Маркрам."У ООН в данный момент нет ни мандата ни технических или операционных возможностей расследовать эту информацию", - добавил он.Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял ранее Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
https://ria.ru/20220513/biolaboratorii-1788392993.html
https://ria.ru/20220511/ukraina-1788017576.html
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в мире, оон, украина
17:18 13.05.2022 (обновлено: 18:10 13.05.2022)
 
В ООН заявили, что не осведомлены о биологической программе на Украине

В ООН заявили, что не осведомлены о какой-либо военно-биологической программе на Украине

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
ООН, 13 мая – РИА Новости. У ООН нет мандата, также технических и операционных возможностей проверить подлинность утверждений о проведении военно-биологических программ на Украине, заявил на заседании СБ ООН заместитель высокого представителя ООН по вопросам разоружения Томас Маркрам.
"Замгенсека ООН Идзуми Накамицу проинформировала Совет на заседаниях 11 и 18 марта, что ООН не была в курсе каких-либо программ биологического оружия на Украине. На сегодня ситуация не изменилась", - сказал Маркрам.
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 17:25
Россия предоставила СБ ООН новые данные о биолабораториях США на Украине
"У ООН в данный момент нет ни мандата ни технических или операционных возможностей расследовать эту информацию", - добавил он.
Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял ранее Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.
Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Военнослужащий ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 23:23
СК запросит у Минобороны данные о биолабораториях на Украине
 
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