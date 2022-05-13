https://ria.ru/20220513/ombudsmen-1788247161.html
СК запросит сведения об удержании на Украине около 80 российских моряков
СК запросит сведения об удержании на Украине около 80 российских моряков - РИА Новости, 13.05.2022
СК запросит сведения об удержании на Украине около 80 российских моряков
СК РФ запросит у омбудсмена Татьяны Москальковой информацию по озвученным ею сведениям об удержании на Украине около 80 российских моряков и даст... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T08:41
2022-05-13T08:41
2022-05-13T08:41
следственный комитет россии (ск рф)
украина
россия
татьяна москалькова
в мире
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. СК РФ запросит у омбудсмена Татьяны Москальковой информацию по озвученным ею сведениям об удержании на Украине около 80 российских моряков и даст уголовно-правовую оценку, сообщается в Telegram-канале ведомства.Москалькова в четверг рассказала, что ей поступила информация о новых гражданских моряках из России, удерживаемых на Украине, отметив, что их больше 80. В пресс-службе омбудсмена уточнили РИА Новости, что на имя уполномоченного по правам человека обратились 73 гражданских моряка, которые удерживаются на территории Украины."СК России запросит сведения об удержании на Украине российских моряков и гражданских судов для проверки этой информации и даст указанному факту уголовно-правовую оценку", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20220512/moskalkova-1788147437.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), украина, россия, татьяна москалькова, в мире
СК запросит сведения об удержании на Украине около 80 российских моряков
СК запросит у Москальковой сведения об удержании на Украине около 80 российских моряков