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СК запросит сведения об удержании на Украине около 80 российских моряков - РИА Новости, 13.05.2022
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СК запросит сведения об удержании на Украине около 80 российских моряков
СК запросит сведения об удержании на Украине около 80 российских моряков - РИА Новости, 13.05.2022
СК запросит сведения об удержании на Украине около 80 российских моряков
СК РФ запросит у омбудсмена Татьяны Москальковой информацию по озвученным ею сведениям об удержании на Украине около 80 российских моряков и даст... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T08:41
2022-05-13T08:41
следственный комитет россии (ск рф)
украина
россия
татьяна москалькова
в мире
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. СК РФ запросит у омбудсмена Татьяны Москальковой информацию по озвученным ею сведениям об удержании на Украине около 80 российских моряков и даст уголовно-правовую оценку, сообщается в Telegram-канале ведомства.Москалькова в четверг рассказала, что ей поступила информация о новых гражданских моряках из России, удерживаемых на Украине, отметив, что их больше 80. В пресс-службе омбудсмена уточнили РИА Новости, что на имя уполномоченного по правам человека обратились 73 гражданских моряка, которые удерживаются на территории Украины."СК России запросит сведения об удержании на Украине российских моряков и гражданских судов для проверки этой информации и даст указанному факту уголовно-правовую оценку", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20220512/moskalkova-1788147437.html
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следственный комитет россии (ск рф), украина, россия, татьяна москалькова, в мире
08:41 13.05.2022
 
СК запросит сведения об удержании на Украине около 80 российских моряков

СК запросит у Москальковой сведения об удержании на Украине около 80 российских моряков

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. СК РФ запросит у омбудсмена Татьяны Москальковой информацию по озвученным ею сведениям об удержании на Украине около 80 российских моряков и даст уголовно-правовую оценку, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Москалькова в четверг рассказала, что ей поступила информация о новых гражданских моряках из России, удерживаемых на Украине, отметив, что их больше 80. В пресс-службе омбудсмена уточнили РИА Новости, что на имя уполномоченного по правам человека обратились 73 гражданских моряка, которые удерживаются на территории Украины.
"СК России запросит сведения об удержании на Украине российских моряков и гражданских судов для проверки этой информации и даст указанному факту уголовно-правовую оценку", - говорится в сообщении.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
Вчера, 15:51В России
Москалькова сообщила о новых случаях удерживания Украиной моряков из РФ
 
Следственный комитет России (СК РФ)УкраинаРоссияТатьяна МоскальковаВ мире
 
 
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