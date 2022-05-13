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СК предъявил очное обвинение боевику нацбатальона "Айдар" - РИА Новости, 13.05.2022
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СК предъявил очное обвинение боевику нацбатальона "Айдар"
СК предъявил очное обвинение боевику нацбатальона "Айдар" - РИА Новости, 13.05.2022
СК предъявил очное обвинение боевику нацбатальона "Айдар"
Российские следователи предъявили обвинения бойцу украинского националистического батальона "Айдар" и еще нескольким военнослужащим, сообщила пресс-служба СК. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T12:00
2022-05-13T12:52
в мире
россия
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Российские следователи предъявили обвинения бойцу украинского националистического батальона "Айдар" и еще нескольким военнослужащим, сообщила пресс-служба СК."Предъявлено очное обвинение военнослужащему националистического батальона "Айдар" Владимиру Чигировскому", — сказали в ведомстве, уточнив, что ему вменяют статью "Жестокое обращение с гражданским населением".По той же статье обвиняют Сергея Пилиповича из 36-й отдельной бригады морской пехоты и Василия Шитру из 23-го отдельного мотопехотного батальона. На допросах они признались в преступлениях, отметили в СК.Кроме того, следователи вынесли постановления о привлечении в качестве обвиняемых военных из 57-й отдельной мотопехотной бригады:а также подполковника Владимира Торшина из 36-й отдельной бригады морской пехоты и начальника артиллерии 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады подполковника Андрея Лавринца.Всех их объявили в розыск.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220513/ombudsmen-1788247161.html
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в мире, россия, следственный комитет россии (ск рф), украина
12:00 13.05.2022 (обновлено: 12:52 13.05.2022)
 
СК предъявил очное обвинение боевику нацбатальона "Айдар"

СК предъявил очное обвинение боевику украинского нацбатальона "Айдар" Чигировскому

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСледователи Следственного комитета России работают на территории населенного пункта Счастье в ЛНР
Следователи Следственного комитета России работают на территории населенного пункта Счастье в ЛНР - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
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Следователи Следственного комитета России работают на территории населенного пункта Счастье в ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Российские следователи предъявили обвинения бойцу украинского националистического батальона "Айдар" и еще нескольким военнослужащим, сообщила пресс-служба СК.
"Предъявлено очное обвинение военнослужащему националистического батальона "Айдар" Владимиру Чигировскому", — сказали в ведомстве, уточнив, что ему вменяют статью "Жестокое обращение с гражданским населением".
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По той же статье обвиняют Сергея Пилиповича из 36-й отдельной бригады морской пехоты и Василия Шитру из 23-го отдельного мотопехотного батальона. На допросах они признались в преступлениях, отметили в СК.
Кроме того, следователи вынесли постановления о привлечении в качестве обвиняемых военных из 57-й отдельной мотопехотной бригады:
  • командира батальона подполковника Сергея Аверьянова и его подчиненного — старшего лейтенанта Андрея Замлинского,
  • командира минометной батареи старшего лейтенанта Максима Голованя,
  • командира 2-й минометной батареи 42-го мотопехотного батальона старшего лейтенанта Нура Юнеса,
а также подполковника Владимира Торшина из 36-й отдельной бригады морской пехоты и начальника артиллерии 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады подполковника Андрея Лавринца.
Всех их объявили в розыск.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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