18:41 13.05.2022 (обновлено: 18:42 13.05.2022)
Мирный житель погиб при обстреле Докучаевска в ДНР
Штаб обороны ДНР: мирный житель погиб при обстреле Докучаевска со стороны ВСУ
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Один человек погиб в Докучаевске в Донецкой народной республике в результате обстрела, число пострадавших выросло до четырех, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны республики.
Ранее в штабе сообщали, что из-за обстрела со стороны украинских войск в Докучаевске ранены два человека. Отмечалось, что "в результате обстрела в районе АЗС, расположенной по ул. Ленина, произошло возгорание автотранспорта".
Согласно нынешнему сообщению в Telegram-канале штаба, "в результате обстрела ВФУ в Докучаевске" погиб один человек, четверо получили ранения.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.