https://ria.ru/20220513/obstrel-1788416760.html

Мирный житель погиб при обстреле Докучаевска в ДНР

Мирный житель погиб при обстреле Докучаевска в ДНР - РИА Новости, 13.05.2022

Мирный житель погиб при обстреле Докучаевска в ДНР

Один человек погиб в Докучаевске в Донецкой народной республике в результате обстрела, число пострадавших выросло до четырех, сообщил в пятницу штаб... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T18:41

2022-05-13T18:41

2022-05-13T18:42

специальная военная операция на украине

в мире

докучаевск

россия

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774005920_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_cb53d1b12182f516bba544b3eed3f645.jpg

ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Один человек погиб в Докучаевске в Донецкой народной республике в результате обстрела, число пострадавших выросло до четырех, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны республики.Ранее в штабе сообщали, что из-за обстрела со стороны украинских войск в Докучаевске ранены два человека. Отмечалось, что "в результате обстрела в районе АЗС, расположенной по ул. Ленина, произошло возгорание автотранспорта".Согласно нынешнему сообщению в Telegram-канале штаба, "в результате обстрела ВФУ в Докучаевске" погиб один человек, четверо получили ранения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

докучаевск

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, докучаевск, россия, украина, ситуация в днр и лнр