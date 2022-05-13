https://ria.ru/20220513/npo-1788389496.html

Минюст внес "Крымскую правозащитную группу"* в список нежелательных НПО

Минюст внес "Крымскую правозащитную группу"* в список нежелательных НПО - РИА Новости, 13.05.2022

Минюст внес "Крымскую правозащитную группу"* в список нежелательных НПО

Министерство юстиции РФ включило в перечень неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, украинскую организацию... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T17:14

2022-05-13T17:14

2022-05-13T17:22

министерство юстиции рф (минюст россии)

россия

общество

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150902/37/1509023783_0:131:2201:1369_1920x0_80_0_0_9d2d1bacb63b9a7a1b687767c2b5f0f3.jpg

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в перечень неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, украинскую организацию "Крымская правозащитная группа"*, сообщается на сайте ведомства."Тринадцатого мая Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация "ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ "КРИМСЬКА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА"* (CRIMEAN HUMAN RIGHT*, "Крымская правозащитная группа"* (Украина)", - говорится в сообщении. Организация включена в перечень на основании решения первого заместителя генерального прокурора РФ.Источник в правоохранительных органах сообщал ранее РИА Новости, что "Крымская правозащитная группа"* признана нежелательной за проекты, дискредитирующие российскую власть, призывы к нарушению территориальной целостности страны и поддержку экстремистских организаций.* Организация, признанная в России нежелательной

https://ria.ru/20220429/inoagent-1786055307.html

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

министерство юстиции рф (минюст россии), россия, общество, республика крым