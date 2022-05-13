https://ria.ru/20220513/npo-1788389496.html
Минюст внес "Крымскую правозащитную группу"* в список нежелательных НПО
Минюст внес "Крымскую правозащитную группу"* в список нежелательных НПО - РИА Новости, 13.05.2022
Минюст внес "Крымскую правозащитную группу"* в список нежелательных НПО
Министерство юстиции РФ включило в перечень неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, украинскую организацию... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T17:14
2022-05-13T17:14
2022-05-13T17:22
министерство юстиции рф (минюст россии)
россия
общество
республика крым
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в перечень неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, украинскую организацию "Крымская правозащитная группа"*, сообщается на сайте ведомства."Тринадцатого мая Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация "ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ "КРИМСЬКА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА"* (CRIMEAN HUMAN RIGHT*, "Крымская правозащитная группа"* (Украина)", - говорится в сообщении. Организация включена в перечень на основании решения первого заместителя генерального прокурора РФ.Источник в правоохранительных органах сообщал ранее РИА Новости, что "Крымская правозащитная группа"* признана нежелательной за проекты, дискредитирующие российскую власть, призывы к нарушению территориальной целостности страны и поддержку экстремистских организаций.* Организация, признанная в России нежелательной
https://ria.ru/20220429/inoagent-1786055307.html
россия
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство юстиции рф (минюст россии), россия, общество, республика крым
Материал дополняется
17:14 13.05.2022 (обновлено: 17:22 13.05.2022)
Минюст внес "Крымскую правозащитную группу"* в список нежелательных НПО
Минюст внес "Крымскую правозащитную группу"* в список нежелательных иностранных НПО
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в перечень неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, украинскую организацию "Крымская правозащитная группа"*, сообщается на сайте ведомства.
"Тринадцатого мая Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация "ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ "КРИМСЬКА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА"* (CRIMEAN HUMAN RIGHT*, "Крымская правозащитная группа"* (Украина)", - говорится в сообщении. Организация включена в перечень на основании решения первого заместителя генерального прокурора РФ.
Источник в правоохранительных органах сообщал ранее РИА Новости, что "Крымская правозащитная группа"* признана нежелательной за проекты, дискредитирующие российскую власть, призывы к нарушению территориальной целостности страны и поддержку экстремистских организаций.
* Организация, признанная в России нежелательной