https://ria.ru/20220513/niderlandy-1788338336.html

Нидерланды готовы рассмотреть гарантии безопасности для Швеции и Финляндии

Нидерланды готовы рассмотреть гарантии безопасности для Швеции и Финляндии - РИА Новости, 13.05.2022

Нидерланды готовы рассмотреть гарантии безопасности для Швеции и Финляндии

Правительство Нидерландов будет "открыто и позитивно" рассматривать любую просьбу Швеции и Финляндии о гарантиях безопасности после того, как они подадут заявку РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T14:51

2022-05-13T14:51

2022-05-13T14:56

в мире

йенс столтенберг

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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ПАРИЖ, 13 мая - РИА Новости. Правительство Нидерландов будет "открыто и позитивно" рассматривать любую просьбу Швеции и Финляндии о гарантиях безопасности после того, как они подадут заявку на членство в НАТО, заявил глава МИД страны Вопке Хукстра.По его словам, Нидерланды "очень хорошо поймут такую просьбу, если она поступит", передает NL Times.Министр считает, что НАТО следует обратить внимание на страны Европы для сотрудничества в области безопасности.Ранее США и Великобритания уже пообещали гарантии безопасности для Швеции и Финляндии.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский указывал, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО и последующее размещение в них подразделений альянса сделает эти территории возможными целями для военных России.

https://ria.ru/20220513/niderlandy-1788307484.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220429/port-1786216673.html

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в мире, йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), швеция, финляндия, россия, нато, оон