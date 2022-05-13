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Нидерланды заявили о военной помощи Украине на 102 миллиона евро - РИА Новости, 13.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220513/niderlandy-1788307484.html
Нидерланды заявили о военной помощи Украине на 102 миллиона евро
Нидерланды заявили о военной помощи Украине на 102 миллиона евро - РИА Новости, 13.05.2022
Нидерланды заявили о военной помощи Украине на 102 миллиона евро
Нидерланды предоставили Украине военную помощь на сумму более 102 миллионов евро, сообщила в письме Палате представителей страны (нижней палате парламента)... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T13:10
2022-05-13T13:22
специальная военная операция на украине
в мире
нидерланды
украина
ситуация в днр и лнр
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ПАРИЖ, 13 мая - РИА Новости. Нидерланды предоставили Украине военную помощь на сумму более 102 миллионов евро, сообщила в письме Палате представителей страны (нижней палате парламента) министр обороны Кайса Оллонгрен."Нидерланды оказали (Украине - ред.) материальную поддержку на сумму более 102 миллионов евро. Эта сумма относится к балансовой стоимости поставленного военного оборудования", - говорится в письме Оллонгрен.Отмечается, что Нидерланды подали в Европейский фонд мира заявку на получение субсидии на поставки вооружений до 10 марта. В настоящее время они получили компенсацию в размере 12,8 миллиона евро.Министр обороны королевства также сообщила, что Нидерланды намерены поставить Украине пять самоходных артиллерийских установок. При этом ранее Гаага поставляла Киеву только военное снаряжение, в том числе снайперские винтовки, боевые шлемы, бронежилеты и металлодетекторы.
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html
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в мире, нидерланды, украина, ситуация в днр и лнр
13:10 13.05.2022 (обновлено: 13:22 13.05.2022)
 
Нидерланды заявили о военной помощи Украине на 102 миллиона евро

Министерство обороны Нидерландов заявило о военной помощи Украине на 102 миллиона евро

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкГорода мира. Амстердам
Города мира. Амстердам - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ПАРИЖ, 13 мая - РИА Новости. Нидерланды предоставили Украине военную помощь на сумму более 102 миллионов евро, сообщила в письме Палате представителей страны (нижней палате парламента) министр обороны Кайса Оллонгрен.
"Нидерланды оказали (Украине - ред.) материальную поддержку на сумму более 102 миллионов евро. Эта сумма относится к балансовой стоимости поставленного военного оборудования", - говорится в письме Оллонгрен.
Отмечается, что Нидерланды подали в Европейский фонд мира заявку на получение субсидии на поставки вооружений до 10 марта. В настоящее время они получили компенсацию в размере 12,8 миллиона евро.
Министр обороны королевства также сообщила, что Нидерланды намерены поставить Украине пять самоходных артиллерийских установок. При этом ранее Гаага поставляла Киеву только военное снаряжение, в том числе снайперские винтовки, боевые шлемы, бронежилеты и металлодетекторы.
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