https://ria.ru/20220513/niderlandy-1788307484.html

Нидерланды заявили о военной помощи Украине на 102 миллиона евро

Нидерланды заявили о военной помощи Украине на 102 миллиона евро - РИА Новости, 13.05.2022

Нидерланды заявили о военной помощи Украине на 102 миллиона евро

Нидерланды предоставили Украине военную помощь на сумму более 102 миллионов евро, сообщила в письме Палате представителей страны (нижней палате парламента)... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T13:10

2022-05-13T13:10

2022-05-13T13:22

специальная военная операция на украине

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ПАРИЖ, 13 мая - РИА Новости. Нидерланды предоставили Украине военную помощь на сумму более 102 миллионов евро, сообщила в письме Палате представителей страны (нижней палате парламента) министр обороны Кайса Оллонгрен."Нидерланды оказали (Украине - ред.) материальную поддержку на сумму более 102 миллионов евро. Эта сумма относится к балансовой стоимости поставленного военного оборудования", - говорится в письме Оллонгрен.Отмечается, что Нидерланды подали в Европейский фонд мира заявку на получение субсидии на поставки вооружений до 10 марта. В настоящее время они получили компенсацию в размере 12,8 миллиона евро.Министр обороны королевства также сообщила, что Нидерланды намерены поставить Украине пять самоходных артиллерийских установок. При этом ранее Гаага поставляла Киеву только военное снаряжение, в том числе снайперские винтовки, боевые шлемы, бронежилеты и металлодетекторы.

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

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Кирилл Волков

в мире, нидерланды, украина, ситуация в днр и лнр