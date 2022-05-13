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Посол ЕС рассказал о разочаровании властей Украины в НАТО - РИА Новости, 13.05.2022
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Посол ЕС рассказал о разочаровании властей Украины в НАТО
Посол ЕС рассказал о разочаровании властей Украины в НАТО - РИА Новости, 13.05.2022
Посол ЕС рассказал о разочаровании властей Украины в НАТО
Политическое руководство Украины сейчас немного разочаровано в НАТО, сообщил в пятницу посол Европейского союза на Украине эстонец Матти Маазикас. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T17:50
2022-05-13T17:50
в мире
украина
россия
донбасс
нато
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 мая - РИА Новости. Политическое руководство Украины сейчас немного разочаровано в НАТО, сообщил в пятницу посол Европейского союза на Украине эстонец Матти Маазикас."НАТО стало некоторым разочарованием для политического руководства Украины, поскольку у НАТО очень четкая задача по обеспечению защиты входящих в альянс стран. При этом НАТО ничего не обещает Украине, и украинское руководство ведет переговоры с отдельными странами НАТО о возможных гарантиях и договоренностях в случае угрозы безопасности Украины. Но многое зависит от того, что будет происходить на поле боя", - сказал Маазикас порталу эстонского телерадиовещания ERR.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, россия, донбасс, нато
17:50 13.05.2022
 
Посол ЕС рассказал о разочаровании властей Украины в НАТО

Посол ЕС Маазикас: политическое руководство Украины сейчас немного разочаровано в НАТО

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 мая - РИА Новости. Политическое руководство Украины сейчас немного разочаровано в НАТО, сообщил в пятницу посол Европейского союза на Украине эстонец Матти Маазикас.
"НАТО стало некоторым разочарованием для политического руководства Украины, поскольку у НАТО очень четкая задача по обеспечению защиты входящих в альянс стран. При этом НАТО ничего не обещает Украине, и украинское руководство ведет переговоры с отдельными странами НАТО о возможных гарантиях и договоренностях в случае угрозы безопасности Украины. Но многое зависит от того, что будет происходить на поле боя", - сказал Маазикас порталу эстонского телерадиовещания ERR.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
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