https://ria.ru/20220513/nato-1788400493.html

Посол ЕС рассказал о разочаровании властей Украины в НАТО

Посол ЕС рассказал о разочаровании властей Украины в НАТО - РИА Новости, 13.05.2022

Посол ЕС рассказал о разочаровании властей Украины в НАТО

Политическое руководство Украины сейчас немного разочаровано в НАТО, сообщил в пятницу посол Европейского союза на Украине эстонец Матти Маазикас. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T17:50

2022-05-13T17:50

2022-05-13T17:50

в мире

украина

россия

донбасс

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760952665_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_4044df840a78d579d74d71e92a811403.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 13 мая - РИА Новости. Политическое руководство Украины сейчас немного разочаровано в НАТО, сообщил в пятницу посол Европейского союза на Украине эстонец Матти Маазикас."НАТО стало некоторым разочарованием для политического руководства Украины, поскольку у НАТО очень четкая задача по обеспечению защиты входящих в альянс стран. При этом НАТО ничего не обещает Украине, и украинское руководство ведет переговоры с отдельными странами НАТО о возможных гарантиях и договоренностях в случае угрозы безопасности Украины. Но многое зависит от того, что будет происходить на поле боя", - сказал Маазикас порталу эстонского телерадиовещания ERR.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220513/oruzhie-1788241865.html

украина

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, россия, донбасс, нато