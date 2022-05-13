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Россия будет искоренять любые проявления нацизма, заявил Нарышкин - РИА Новости, 13.05.2022
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Россия будет искоренять любые проявления нацизма, заявил Нарышкин
Россия будет искоренять любые проявления нацизма, заявил Нарышкин - РИА Новости, 13.05.2022
Россия будет искоренять любые проявления нацизма, заявил Нарышкин
Россияне до конца исполнят завет своих отцов и дедов искоренять нацизм в любых его проявлениях, заявил директор Службы внешней разведки, председатель... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T13:01
2022-05-13T13:01
россия
донбасс
украина
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россияне до конца исполнят завет своих отцов и дедов искоренять нацизм в любых его проявлениях, заявил директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.Очаг неонацизма, возникший на Украине, который поддерживают Великобритания и США, представляет угрозу не только для России, но и для всей Европы, сказал Нарышкин, выступая в пятницу на открытии историко-документальной выставки "Операция "Ледоруб", посвященной 100-летию отечественной нелегальной разведки."Мы, россияне, твердо знаем, что поколение победителей, наши отцы и деды завещали своим потомкам искоренять нацизм в любых его проявлениях. Мы этот завет исполним до конца", - подчеркнул Нарышкин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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россия, донбасс, украина, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
13:01 13.05.2022
 
Россия будет искоренять любые проявления нацизма, заявил Нарышкин

Нарышкин: Россия до конца исполнит завет предков искоренять любые проявления нацизма

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россияне до конца исполнят завет своих отцов и дедов искоренять нацизм в любых его проявлениях, заявил директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Очаг неонацизма, возникший на Украине, который поддерживают Великобритания и США, представляет угрозу не только для России, но и для всей Европы, сказал Нарышкин, выступая в пятницу на открытии историко-документальной выставки "Операция "Ледоруб", посвященной 100-летию отечественной нелегальной разведки.
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"Мы, россияне, твердо знаем, что поколение победителей, наши отцы и деды завещали своим потомкам искоренять нацизм в любых его проявлениях. Мы этот завет исполним до конца", - подчеркнул Нарышкин.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
РоссияДонбассУкраинаСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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