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Серверов "ВКонтакте" при текущей нагрузке хватит минимум на год

Серверов "ВКонтакте" при текущей нагрузке хватит минимум на год - РИА Новости, 13.05.2022

Серверов "ВКонтакте" при текущей нагрузке хватит минимум на год

Оборудования для серверов социальной сети "ВКонтакте" при текущей нагрузке хватит минимум на год, при этом все будет зависеть от активности аудитории, заявил... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T14:13

2022-05-13T14:13

2022-05-13T14:13

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Оборудования для серверов социальной сети "ВКонтакте" при текущей нагрузке хватит минимум на год, при этом все будет зависеть от активности аудитории, заявил технический директор "ВКонтакте" Александр Тоболь.По его словам, на срок работы оборудования будет влиять множество факторов. "Все зависит от динамики, от активности на рынке, от объёмов нашей аудитории, от распространения сервисов", - подытожил Тоболь.Ранее о временной приостановке поставок товаров и услуг в Россию, в том числе, сообщили такие компании, как Apple, Oracle, Intel и AMD.

https://ria.ru/20220411/kompanii-1782864573.html

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