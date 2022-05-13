Рейтинг@Mail.ru
Серверов "ВКонтакте" при текущей нагрузке хватит минимум на год - РИА Новости, 13.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220513/nagruzka-1788326670.html
Серверов "ВКонтакте" при текущей нагрузке хватит минимум на год
Серверов "ВКонтакте" при текущей нагрузке хватит минимум на год - РИА Новости, 13.05.2022
Серверов "ВКонтакте" при текущей нагрузке хватит минимум на год
Оборудования для серверов социальной сети "ВКонтакте" при текущей нагрузке хватит минимум на год, при этом все будет зависеть от активности аудитории, заявил... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T14:13
2022-05-13T14:13
экономика
россия
apple
технологии
вконтакте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572055146_0:59:2560:1499_1920x0_80_0_0_f1e260d50fc3e3d74a391f28340ca521.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Оборудования для серверов социальной сети "ВКонтакте" при текущей нагрузке хватит минимум на год, при этом все будет зависеть от активности аудитории, заявил технический директор "ВКонтакте" Александр Тоболь.По его словам, на срок работы оборудования будет влиять множество факторов. "Все зависит от динамики, от активности на рынке, от объёмов нашей аудитории, от распространения сервисов", - подытожил Тоболь.Ранее о временной приостановке поставок товаров и услуг в Россию, в том числе, сообщили такие компании, как Apple, Oracle, Intel и AMD.
https://ria.ru/20220411/kompanii-1782864573.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572055146_98:0:2373:1706_1920x0_80_0_0_a8e5ee588b88b234b3342e9c6e779e31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, apple, технологии, вконтакте
14:13 13.05.2022
 
Серверов "ВКонтакте" при текущей нагрузке хватит минимум на год

Серверных мощностей соцсети "ВКонтакте" при текущей нагрузке хватит не менее чем на год

© Фото : ВКонтактеПриложение ВКонтакте на экране смартфона
Приложение ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© Фото : ВКонтакте
Приложение ВКонтакте на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Оборудования для серверов социальной сети "ВКонтакте" при текущей нагрузке хватит минимум на год, при этом все будет зависеть от активности аудитории, заявил технический директор "ВКонтакте" Александр Тоболь.
"У нас минимум двукратный, трехкратный запас, при этом наши разработчики постоянно трудятся над оптимизациями, поэтому, от года плюс мы точно способны выдерживать все нагрузки, имеющиеся на текущий момент", - сказал Тоболь.
По его словам, на срок работы оборудования будет влиять множество факторов. "Все зависит от динамики, от активности на рынке, от объёмов нашей аудитории, от распространения сервисов", - подытожил Тоболь.
Ранее о временной приостановке поставок товаров и услуг в Россию, в том числе, сообщили такие компании, как Apple, Oracle, Intel и AMD.
Закрытый магазин - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 11:08
ВЦИОМ: половина россиян не будут переживать из-за ухода зарубежных компаний
 
ЭкономикаРоссияAppleТехнологииВКонтакте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала