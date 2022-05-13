https://ria.ru/20220513/naemniki-1788235318.html

"Пушечное мясо": западные наемники пожаловались на службу на Украине

"Пушечное мясо": западные наемники пожаловались на службу на Украине - РИА Новости, 13.05.2022

"Пушечное мясо": западные наемники пожаловались на службу на Украине

Западные наемники, участвующие в боях на Украине, пожаловались на тотальное превосходство российской армии на полях сражений, плохую организацию и коррупцию в... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T02:17

2022-05-13T02:17

2022-05-13T04:08

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Западные наемники, участвующие в боях на Украине, пожаловались на тотальное превосходство российской армии на полях сражений, плохую организацию и коррупцию в рядах ВСУ. Беседы с солдатами удачи опубликовала Telegraph.Наемник особенно выделил эффективность российских беспилотников, которые позволяют точно наводить артиллерию на позиции ВСУ и иностранцев. Британец уточнил, что всего за первые две недели боев он трижды попадал в такие "опасные ситуации".Но кроме российского оружия, иностранным боевикам также грозит и "дружественный огонь" от их украинских союзников, рассказал бывший американский военнослужащий Майкл, имеющий опыт боев на Ближнем Востоке."Попав не к тому командиру, ты можешь стать просто пушечным мясом. Очень опасно находиться на поле боя, не наладив взаимодействие с остальными. Тебя легко могут убить свои", — отметил экс-военнослужащий ВС США.Кроме того, по словам Майкла, иностранцы сталкиваются с сильной коррупцией в рядах ВСУ, что затрудняет выполнение ими боевых задач.Другой западный боевик, которого издание называет опытным снайпером, получил задание возглавить группу из четырех украинских добровольцев для нападения на позиции российских снайперов. Но оказалось, что командование ВСУ собиралось отправить против высококвалифицированных военных профессионалов местных крестьян, вооруженных охотничьими ружьями и никогда "не убивавших никого опаснее лисы".В результате наемнику пришлось отменить операцию, которую он назвал "нелепым заданием для самоубийц".Британец Мэтт Робинсон в беседе с газетой напрямую заявил, что основная цель большинства приехавших с Запада иностранцев — пострелять в людей. Он посетовал, что из-за большой роли артиллерии в боевых действиях не все получают такую возможность.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220429/naemnik-1786201941.html

https://ria.ru/20220511/ukraina-1787997691.html

https://ria.ru/20220316/naemnik-1778559626.html

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украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, в мире, великобритания