https://ria.ru/20220513/most-1788325236.html

В ЕАО летом запустят трансграничный железнодорожный мост из России в Китай

В ЕАО летом запустят трансграничный железнодорожный мост из России в Китай - РИА Новости, 13.05.2022

В ЕАО летом запустят трансграничный железнодорожный мост из России в Китай

Запуск трансграничного моста из России в Китай Нижнеленинское-Тунцзян планируется летом, сообщило правительство ЕАО. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T14:09

2022-05-13T14:09

2022-05-13T14:09

экономика

еврейская автономная область

россия

амур (река)

ростислав гольдштейн

юрий трутнев

олег белозеров

китай

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ХАБАРОВСК, 13 мая - РИА Новости. Запуск трансграничного моста из России в Китай Нижнеленинское-Тунцзян планируется летом, сообщило правительство ЕАО."Запуск мостового перехода Нижнеленинское – Тунцзян планируется летом. С российской стороны всё готово, китайская сторона сейчас устанавливает систему обеззараживания", - цитирует правительство слова губернатора Ростислава Гольдштейна.Отчитываясь о проделанной работе за прошлый год перед депутатами законодательного собрания в марте, губернатор ЕАО анонсировал, что первые тестовые поезда через железнодорожный мост в КНР пройдут в апреле, а полномасштабно он сможет заработать в августе этого года.В конце апреля здесь прошла торжественная церемония завершения строительства российской части железнодорожного моста через Амур, в которой принял участие дальневосточный полпред Юрий Трутнев. Он рассказал журналистам, что ведутся переговоры с министерством иностранных дел РФ, и в полную силу мост должен заработать в течение месяца, то есть в конце мая."Мы настроены на работу. Станция оснащена современными средствами связи, рабочее место дежурного по станции оборудовано. Всё остальное тоже в полном порядке. Роль железнодорожников в общем алгоритме работы мостового перехода полностью прописана. Мы готовы", – цитирует пресс-служба областного правительства слова главы ОАО "РЖД" Олега Белозерова, который в пятницу проинспектировал объект.По данным Дальневосточной железной дороги (ДВЖД), проверяющие осмотрели реконструированный участок Биробиджан -Ленинск, ведущий к железнодорожному мостовому переходу. РЖД модернизировали здесь инфраструктуру для обеспечения пропуска через мост до 10,8 миллиона тонн грузов. Завершены основные этапы реконструкции четырех крупных станций участка: Биробиджан-2, Бирофельд, Унгун, Ленинск. Пропускная способность моста составит на первом этапе 5,2 миллиона тонн экспортных грузов в год с перспективой расширения до 20 миллионов тонн. Переход обеспечит быстрые экспортно-импортные поставки любых грузов.

https://ria.ru/20220427/vostok-1785655355.html

https://ria.ru/20220427/most-1785653384.html

еврейская автономная область

россия

амур (река)

китай

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, еврейская автономная область, россия, амур (река), ростислав гольдштейн, юрий трутнев, олег белозеров, китай, ржд