В ЕАО летом запустят трансграничный железнодорожный мост из России в Китай
Власти ЕАО: запуск трансграничного моста Нижнеленинское — Тунцзян планируется летом
© РИА Новости / Александр Музыка / Перейти в фотобанкТрансграничный железнодорожный мост "Нижнеленинское – Тунцзян" через реку Амур
Трансграничный железнодорожный мост "Нижнеленинское – Тунцзян" через реку Амур. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 13 мая - РИА Новости. Запуск трансграничного моста из России в Китай Нижнеленинское-Тунцзян планируется летом, сообщило правительство ЕАО.
"Запуск мостового перехода Нижнеленинское – Тунцзян планируется летом. С российской стороны всё готово, китайская сторона сейчас устанавливает систему обеззараживания", - цитирует правительство слова губернатора Ростислава Гольдштейна.
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Отчитываясь о проделанной работе за прошлый год перед депутатами законодательного собрания в марте, губернатор ЕАО анонсировал, что первые тестовые поезда через железнодорожный мост в КНР пройдут в апреле, а полномасштабно он сможет заработать в августе этого года.
В конце апреля здесь прошла торжественная церемония завершения строительства российской части железнодорожного моста через Амур, в которой принял участие дальневосточный полпред Юрий Трутнев. Он рассказал журналистам, что ведутся переговоры с министерством иностранных дел РФ, и в полную силу мост должен заработать в течение месяца, то есть в конце мая.
"Мы настроены на работу. Станция оснащена современными средствами связи, рабочее место дежурного по станции оборудовано. Всё остальное тоже в полном порядке. Роль железнодорожников в общем алгоритме работы мостового перехода полностью прописана. Мы готовы", – цитирует пресс-служба областного правительства слова главы ОАО "РЖД" Олега Белозерова, который в пятницу проинспектировал объект.
По данным Дальневосточной железной дороги (ДВЖД), проверяющие осмотрели реконструированный участок Биробиджан -Ленинск, ведущий к железнодорожному мостовому переходу. РЖД модернизировали здесь инфраструктуру для обеспечения пропуска через мост до 10,8 миллиона тонн грузов. Завершены основные этапы реконструкции четырех крупных станций участка: Биробиджан-2, Бирофельд, Унгун, Ленинск. Пропускная способность моста составит на первом этапе 5,2 миллиона тонн экспортных грузов в год с перспективой расширения до 20 миллионов тонн. Переход обеспечит быстрые экспортно-импортные поставки любых грузов.