https://ria.ru/20220513/mordoviya-1788437296.html

Главы трех районов Мордовии рассказали о перспективах развития

Главы трех районов Мордовии рассказали о перспективах развития - РИА Новости, 13.05.2022

Главы трех районов Мордовии рассказали о перспективах развития

Глава Мордовии Артём Здунов провел совещания по вопросам социально-экономического развития Чамзинского, Инсарского и Ковылкинского районов, сообщает... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T20:28

2022-05-13T20:28

2022-05-13T20:28

республика мордовия

ковылкино

чамзинский район

ковылкинский район

республика мордовия

россия

артем здунов

политика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мая — РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов провел совещания по вопросам социально-экономического развития Чамзинского, Инсарского и Ковылкинского районов, сообщает пресс-служба главы региона."Глава Чамзинского района Руслан Батеряков рассказал о том, что с положительной динамикой работают предприятия АПК и промышленности – увеличилось производство куриного яйца, выросло поголовье свиней. Среднемесячная заработная плата на предприятиях АПК за 1 квартал 2022 году увеличилась на 17% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и превысила 41 тысячу рублей. В 2022 году в районе запланирована реализация 6 инвестиционных проектов, в результате которых будет освоено 2,2 миллиарда рублей и создано 194 дополнительных рабочих места", - говорится в сообщении.На совещании были обозначены и проблемные точки района - водоснабжение и ремонт дорог. Давно требующий реконструкции Дом культуры "Цементник" в поселке Комсомольский должен войти в программу "Комплексное развитие сельских территорий" на 2023 год. Кроме того, программой предусмотрено строительство в поселке очистных сооружений, дорог, возведение бассейна. Глава Мордовии дал поручение правительству республики отработать возможность включения в федеральные программы на ближайшие годы реконструкции Чамзинского Дома культуры и капитального ремонта Ледового дворца в поселке Комсомольский.Как сообщил глава Инсарского района Харис Якуббаев, собственные доходы района в 2022 году вырастут на 23 миллиона рублей. "Чтобы увеличить налогооблагаемую базу, мы провели инвентаризацию незарегистрированных объектов для вовлечения их в хозяйственный оборот. Выявлено 802 незарегистрированных индивидуальных дома, 1305 земельных участков, 83 неоформленных производственных объекта. Также мы провели переоценку стоимости очистных сооружений, которые находятся в муниципальной собственности и отданы в аренду. Цена аренды в год увеличилась в 9 раз - до 20 миллионов рублей. Разбираемся и с кадастровым учетом сельхозугодий. Все эти мероприятия позволят нам увеличить в этом году собственные доходы района", - отметил он.Глава района попросил поддержать муниципальное образование в капитальном ремонте поликлиники и приобретении коммунальной техники.Руководитель Ковылкинского района Игорь Бутяйкин сообщил, что сейчас в стадии реализации находятся такие инвестиционные проекты, как строительство комбикормового завода с объемом инвестиций 1,6 миллиарда рублей, а также приобретение оборудования для крафт производства, которое позволит выпускать 2 миллиона бумажных пакетов в месяц.Бутяйкин также доложил о ходе реализации нацпроектов. По проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" ведется ремонт четырех автодорог, в том числе в течение ближайших двух недель подрядная организация приступит к обновлению дорожного полотна автодороги Рузаевка – Ковылкино – Торбеево. Среди проблемных вопросов - строительство транспортной развязки на автомобильной дороге сообщением Ковылкино – Краснослободск – Ельники – Первомайск. В 2022 году подана заявка в Минтранс России на участие в госпрограмме, планируется, что объект будет включен в неё на 2023 год.Кроме того, подана заявка на капремонт в 2023 году трех общеобразовательных учреждений. В рамках регионального проекта "Современная школа" в 2022 году будут созданы Центры образования "Точка роста" на базе трех районных школ. По проекту "Успех каждого ребенка" в 2022 году будет выполнен ремонт спортивных залов двух школ.Было отмечено, что в районе сегодня более 20 тысяч объектов, не имеющих правообладателя, в том числе это земли сельхозназначения. Глава Мордовии поручил руководителю района провести инвентаризацию и вовлечь в оборот бесхозные объекты, поскольку это – капитал района.

https://ria.ru/20220513/biznes-1788416457.html

https://ria.ru/20220429/zdunov-1786235649.html

https://ria.ru/20220415/innovatsii-1783836921.html

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Владимир Лаврентьев

ковылкино, чамзинский район, ковылкинский район, республика мордовия, россия, артем здунов, политика