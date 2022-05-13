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Оппозиция Молдавии может организовать массовые протесты, заявил Воронин - РИА Новости, 13.05.2022
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Оппозиция Молдавии может организовать массовые протесты, заявил Воронин
Оппозиция Молдавии может организовать массовые протесты, заявил Воронин - РИА Новости, 13.05.2022
Оппозиция Молдавии может организовать массовые протесты, заявил Воронин
Молдавская оппозиция может организовать массовые протесты, чтобы добиться проведения досрочных парламентских выборов, поскольку местные жители недовольны... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T22:19
2022-05-13T22:19
в мире
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 13 мая - РИА Новости. Молдавская оппозиция может организовать массовые протесты, чтобы добиться проведения досрочных парламентских выборов, поскольку местные жители недовольны властями, заявил экс-президент Владимир Воронин."В случае необходимости мы сможем организовать большие массы людей для протестов, чтобы потребовать от властей или нормальной работы, или ухода. Мне кажется, что такая необходимость может скоро настать, долго терпеть нынешнюю ситуацию никто в стране не сможет, от нас уже просят добиться досрочных парламентских выборов", - сказал Воронин в эфире телеканала "Первый в Молдове".По его словам, вариант проведения досрочных выборов неизбежен, поскольку в действиях властей разочарованы даже их сторонники."Я думаю, что те, кто сейчас у власти в Молдавии, не продержатся весь срок, я искренне уверен, что власть надо менять, я знаю, что они сами хотят заменить четырех министров", - добавил экс-президент.Правительство Молдавии во главе с Натальей Гаврилицей было назначено в августе 2021 года.
https://ria.ru/20220513/moldaviya-1788334837.html
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в мире, наталья гаврилица, молдавия
22:19 13.05.2022
 
Оппозиция Молдавии может организовать массовые протесты, заявил Воронин

Экс-президент Владимир Воронин: Оппозиция Молдавии может организовать массовые протесты

© Sputnik / OsmatescoВладимир Воронин
Владимир Воронин - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© Sputnik / Osmatesco
Владимир Воронин. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 13 мая - РИА Новости. Молдавская оппозиция может организовать массовые протесты, чтобы добиться проведения досрочных парламентских выборов, поскольку местные жители недовольны властями, заявил экс-президент Владимир Воронин.
"В случае необходимости мы сможем организовать большие массы людей для протестов, чтобы потребовать от властей или нормальной работы, или ухода. Мне кажется, что такая необходимость может скоро настать, долго терпеть нынешнюю ситуацию никто в стране не сможет, от нас уже просят добиться досрочных парламентских выборов", - сказал Воронин в эфире телеканала "Первый в Молдове".
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По его словам, вариант проведения досрочных выборов неизбежен, поскольку в действиях властей разочарованы даже их сторонники.
"Я думаю, что те, кто сейчас у власти в Молдавии, не продержатся весь срок, я искренне уверен, что власть надо менять, я знаю, что они сами хотят заменить четырех министров", - добавил экс-президент.
Правительство Молдавии во главе с Натальей Гаврилицей было назначено в августе 2021 года.
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