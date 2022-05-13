Спецслужбы Молдавии и Украины обмениваются данными, заявил Гросу
Игорь Гросу: спецслужбы Молдавии и Украины обмениваются данными и следят за ПМР
Игорь Гросу. Архивное фото
КИШИНЕВ, 13 мая - РИА Новости. Государственные институты и спецслужбы Молдавии и Украины обмениваются информацией и вместе следят за ситуацией в непризнанной Приднестровской Молдавской республике, опасаясь возможной эскалации, заявил спикер молдавского парламента Игорь Гросу.
Спикер молдавского парламента 4-5 мая посетил Киев по приглашению украинского коллеги Руслана Стефанчука.
"Безопасность и мир в Молдавии во многом зависят от того, как будут развиваться события на Украине, особенно в Одесской области, все государственные институты - генеральные штабы, спецслужбы, погранполиция Молдавии поддерживают контакты с украинскими коллегами. Киев и Кишинев обеспокоены ситуацией в Приднестровье, весь цивилизованный мир знает, что там... есть очень опасный - как для Молдавии, так и для Украины - склад с оружием", - сказал Гросу в эфире телеканала Moldova 1.
Он также отметил, что в Приднестровье не так давно были провокации, поэтому Кишинев также обеспокоен возможным развитием событий. Спикер парламента полагает, что за этими провокациями стоят внутренние силы Приднестровья, заинтересованные в дестабилизации.
"Мы внимательно следим за ситуацией, мы видим обеспокоенность и страх перед эскалацией ситуации, руководство Левобережья этого не хочет", - добавил Гросу.
В Приднестровье 25 апреля произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. В связи с чрезвычайными обстоятельствами были отменены упрощенный порядок пересечения границы ПМР в пасхальные и поминальные дни, на въездах в города установили блокпосты. Кроме того, в ночь на 7 мая в Приднестровье произошли два взрыва, взрывные устройства были сброшены с дрона на взлетно-посадочную полосу бывшего военного аэродрома.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.