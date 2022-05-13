https://ria.ru/20220513/moldaviya-1788398826.html
Глава МИД Молдавии обсудил с украинским коллегой вопросы безопасности
Глава МИД Молдавии обсудил с украинским коллегой вопросы безопасности - РИА Новости, 13.05.2022
Глава МИД Молдавии обсудил с украинским коллегой вопросы безопасности
Вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску обсудил с украинским коллегой Дмитрием Кулебой вопросы региональной безопасности, сферу... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T17:44
2022-05-13T17:44
2022-05-13T17:44
в мире
дмитрий кулеба
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КИШИНЕВ, 13 мая - РИА Новости. Вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску обсудил с украинским коллегой Дмитрием Кулебой вопросы региональной безопасности, сферу энергетики, а также помощь беженцам с Украины.Попеску по приглашению главы МИД Германии Анналены Бербок находится в Вайссенхаусе, где принимает участие во встрече министров иностранных дел "Большой семерки"."На полях встречи министров иностранных дел "Большой семерки" я сегодня снова встретился в Германии, в Вайссенхаусе, с моим хорошим другом Дмитрием Кулебой. Я воспользовался этой возможностью, чтобы подробно обсудить события, направленные на региональную безопасность,.. информируя украинского коллегу о действиях, предпринимаемых нашими властями в поддержку Украины, в том числе в международных организациях", - написал Попеску в Telegram-канале.Он подтвердил озвученное ранее намерение молдавских властей направить на Украину контингент саперов для участия в разминировании территории. Собеседники также обсудили вопросы в области электроэнергетики и евроинтеграции.Попеску заверил, что Молдавия готова и дальше оказывать поддержку украинским беженцам и гуманитарную помощь самой Украине. С 24 февраля в Молдавию въехали более 460 тысяч беженцев с Украины, около 98 тысяч до сих пор остаются в молдавской республике.
https://ria.ru/20220513/moldaviya-1788334837.html
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в мире, дмитрий кулеба, анналена бербок, украина, молдавия, германия, мид германии
Глава МИД Молдавии обсудил с украинским коллегой вопросы безопасности
Глава МИД Молдавии обсудил с украинским коллегой вопросы региональной безопасности