https://ria.ru/20220513/moldaviya-1788398826.html

Глава МИД Молдавии обсудил с украинским коллегой вопросы безопасности

Глава МИД Молдавии обсудил с украинским коллегой вопросы безопасности - РИА Новости, 13.05.2022

Глава МИД Молдавии обсудил с украинским коллегой вопросы безопасности

Вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску обсудил с украинским коллегой Дмитрием Кулебой вопросы региональной безопасности, сферу... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T17:44

2022-05-13T17:44

2022-05-13T17:44

в мире

дмитрий кулеба

анналена бербок

украина

молдавия

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мид германии

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КИШИНЕВ, 13 мая - РИА Новости. Вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску обсудил с украинским коллегой Дмитрием Кулебой вопросы региональной безопасности, сферу энергетики, а также помощь беженцам с Украины.Попеску по приглашению главы МИД Германии Анналены Бербок находится в Вайссенхаусе, где принимает участие во встрече министров иностранных дел "Большой семерки"."На полях встречи министров иностранных дел "Большой семерки" я сегодня снова встретился в Германии, в Вайссенхаусе, с моим хорошим другом Дмитрием Кулебой. Я воспользовался этой возможностью, чтобы подробно обсудить события, направленные на региональную безопасность,.. информируя украинского коллегу о действиях, предпринимаемых нашими властями в поддержку Украины, в том числе в международных организациях", - написал Попеску в Telegram-канале.Он подтвердил озвученное ранее намерение молдавских властей направить на Украину контингент саперов для участия в разминировании территории. Собеседники также обсудили вопросы в области электроэнергетики и евроинтеграции.Попеску заверил, что Молдавия готова и дальше оказывать поддержку украинским беженцам и гуманитарную помощь самой Украине. С 24 февраля в Молдавию въехали более 460 тысяч беженцев с Украины, около 98 тысяч до сих пор остаются в молдавской республике.

https://ria.ru/20220513/moldaviya-1788334837.html

https://ria.ru/20220513/gaz-1788331711.html

украина

молдавия

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в мире, дмитрий кулеба, анналена бербок, украина, молдавия, германия, мид германии