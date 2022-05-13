https://ria.ru/20220513/moldaviya-1788334837.html

Додон: Молдавию ждет экономическая катастрофа, если цена на газ утроится

Додон: Молдавию ждет экономическая катастрофа, если цена на газ утроится - РИА Новости, 13.05.2022

Додон: Молдавию ждет экономическая катастрофа, если цена на газ утроится

Жители Молдавии столкнутся с экономической катастрофой, если стоимость спотового газа на рынке утроится, как прогнозируют европейские эксперты, заявил... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T14:38

2022-05-13T14:38

2022-05-13T14:38

экономика

цены на нефть

молдавия

москва

газпром

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 13 мая — РИА Новости. Жители Молдавии столкнутся с экономической катастрофой, если стоимость спотового газа на рынке утроится, как прогнозируют европейские эксперты, заявил экс-президент республики Игорь Додон.На этой неделе годовой уровень инфляции в Молдавии достиг рекордной отметки в 27,07%. Ранее глава Нацбанка Октавиан Армашу сообщил, что было принято решение об увеличении базисной ставки на 3 процентных пункта до 15,5% годовых, чтобы снизить темпы инфляции. Он также предупредил, что жителей страны ждет повышение тарифа на газ."По прогнозам европейских экспертов, зимой стоимость природного газа может достигнуть 3,5 тысячи долларов. Если спотовая цена на газ утроится, будущей зимой нас ждет настоящая социальная и экономическая катастрофа", - написал Додон в Telegram-канале.Он считает нужным срочно инициировать переговоры по цене на газ на предстоящую зиму и сделать все, чтобы избежать серьезных проблем, ударивших по гражданам в прошедшем сезоне."Власть должна срочно отправиться в Москву и договориться о новом контракте, с более выгодной для нашей страны ценой. Руководство обязано сделать что-то хорошее и для государства, для граждан, в том числе отдавших свой голос за действующую власть", - добавил экс-президент."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября 2021 года после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.

https://ria.ru/20220513/gaz-1788297772.html

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экономика, цены на нефть, молдавия, москва, газпром, молдовагаз