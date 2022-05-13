Рейтинг@Mail.ru
Додон: Молдавию ждет экономическая катастрофа, если цена на газ утроится - РИА Новости, 13.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220513/moldaviya-1788334837.html
Додон: Молдавию ждет экономическая катастрофа, если цена на газ утроится
Додон: Молдавию ждет экономическая катастрофа, если цена на газ утроится - РИА Новости, 13.05.2022
Додон: Молдавию ждет экономическая катастрофа, если цена на газ утроится
Жители Молдавии столкнутся с экономической катастрофой, если стоимость спотового газа на рынке утроится, как прогнозируют европейские эксперты, заявил... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T14:38
2022-05-13T14:38
экономика
цены на нефть
молдавия
москва
газпром
молдовагаз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1765977898_0:0:2654:1493_1920x0_80_0_0_cdeeba4336d432a625656677c746ba06.jpg
КИШИНЕВ, 13 мая — РИА Новости. Жители Молдавии столкнутся с экономической катастрофой, если стоимость спотового газа на рынке утроится, как прогнозируют европейские эксперты, заявил экс-президент республики Игорь Додон.На этой неделе годовой уровень инфляции в Молдавии достиг рекордной отметки в 27,07%. Ранее глава Нацбанка Октавиан Армашу сообщил, что было принято решение об увеличении базисной ставки на 3 процентных пункта до 15,5% годовых, чтобы снизить темпы инфляции. Он также предупредил, что жителей страны ждет повышение тарифа на газ."По прогнозам европейских экспертов, зимой стоимость природного газа может достигнуть 3,5 тысячи долларов. Если спотовая цена на газ утроится, будущей зимой нас ждет настоящая социальная и экономическая катастрофа", - написал Додон в Telegram-канале.Он считает нужным срочно инициировать переговоры по цене на газ на предстоящую зиму и сделать все, чтобы избежать серьезных проблем, ударивших по гражданам в прошедшем сезоне."Власть должна срочно отправиться в Москву и договориться о новом контракте, с более выгодной для нашей страны ценой. Руководство обязано сделать что-то хорошее и для государства, для граждан, в том числе отдавших свой голос за действующую власть", - добавил экс-президент."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября 2021 года после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.
https://ria.ru/20220513/gaz-1788297772.html
https://ria.ru/20220512/moldaviya-1788134014.html
молдавия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1765977898_36:0:2529:1870_1920x0_80_0_0_079d2f1dedbb2ec7f6b59fc67690db24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, молдавия, москва, газпром, молдовагаз
14:38 13.05.2022
 
Додон: Молдавию ждет экономическая катастрофа, если цена на газ утроится

Додон: Молдавию ждет экономическая катастрофа, если цена спотового газ утроится

© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкБывший президент Молдавии Игорь Додон
Бывший президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в фотобанк
Бывший президент Молдавии Игорь Додон . Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 13 мая — РИА Новости. Жители Молдавии столкнутся с экономической катастрофой, если стоимость спотового газа на рынке утроится, как прогнозируют европейские эксперты, заявил экс-президент республики Игорь Додон.
На этой неделе годовой уровень инфляции в Молдавии достиг рекордной отметки в 27,07%. Ранее глава Нацбанка Октавиан Армашу сообщил, что было принято решение об увеличении базисной ставки на 3 процентных пункта до 15,5% годовых, чтобы снизить темпы инфляции. Он также предупредил, что жителей страны ждет повышение тарифа на газ.
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 12:36
Песков прокомментировал ситуацию с выплатой Молдавией задолженности за газ
"По прогнозам европейских экспертов, зимой стоимость природного газа может достигнуть 3,5 тысячи долларов. Если спотовая цена на газ утроится, будущей зимой нас ждет настоящая социальная и экономическая катастрофа", - написал Додон в Telegram-канале.
Он считает нужным срочно инициировать переговоры по цене на газ на предстоящую зиму и сделать все, чтобы избежать серьезных проблем, ударивших по гражданам в прошедшем сезоне.
"Власть должна срочно отправиться в Москву и договориться о новом контракте, с более выгодной для нашей страны ценой. Руководство обязано сделать что-то хорошее и для государства, для граждан, в том числе отдавших свой голос за действующую власть", - добавил экс-президент.
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября 2021 года после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.
Владимир Воронин - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 15:05
Экс-президент Молдавии Воронин предложил сменить правительство
 
ЭкономикаЦены на нефтьМолдавияМоскваГазпромМолдовагаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала