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Министр обороны Украины заявил, что Киев хочет мобилизовать миллион человек - РИА Новости, 13.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220513/mobilizatsiya-1788457445.html
Министр обороны Украины заявил, что Киев хочет мобилизовать миллион человек
Министр обороны Украины заявил, что Киев хочет мобилизовать миллион человек - РИА Новости, 13.05.2022
Министр обороны Украины заявил, что Киев хочет мобилизовать миллион человек
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев хочет мобилизовать миллион человек. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T23:44
2022-05-13T23:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
донбасс
алексей резников
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев хочет мобилизовать миллион человек."Были запущены процессы, которые обеспечат повышение оборонного потенциала Украины … Мы сосредоточены на необходимости обеспечить один миллион человек, которые будут противостоять противнику", - написал Резников в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).Как отмечает украинское издание Страна.ua, украинская власть впервые назвала число граждан, которых планирует мобилизовать в армию.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html
украина
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в мире, украина, россия, донбасс, алексей резников, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
23:44 13.05.2022
 
Министр обороны Украины заявил, что Киев хочет мобилизовать миллион человек

Министр обороны Украины Резников заявил, что Киев хочет мобилизовать миллион человек

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМинистр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Министр обороны Украины Алексей Резников. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев хочет мобилизовать миллион человек.
"Были запущены процессы, которые обеспечат повышение оборонного потенциала Украины … Мы сосредоточены на необходимости обеспечить один миллион человек, которые будут противостоять противнику", - написал Резников в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).
Артиллерия ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 08:00
"Как с цепи сорвались". Что устроили украинские артиллеристы в Донбассе
Как отмечает украинское издание Страна.ua, украинская власть впервые назвала число граждан, которых планирует мобилизовать в армию.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Украинский военнослужащий сидит в бронетранспортере на дороге недалеко от Славянска, Украина - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 08:00
Запад создал на Украине военного титана, который его погубит
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДонбассАлексей РезниковСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
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