Министр обороны Украины заявил, что Киев хочет мобилизовать миллион человек
Министр обороны Украины Резников заявил, что Киев хочет мобилизовать миллион человек
Министр обороны Украины Алексей Резников. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев хочет мобилизовать миллион человек.
"Были запущены процессы, которые обеспечат повышение оборонного потенциала Украины … Мы сосредоточены на необходимости обеспечить один миллион человек, которые будут противостоять противнику", - написал Резников в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).
Как отмечает украинское издание Страна.ua, украинская власть впервые назвала число граждан, которых планирует мобилизовать в армию.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская