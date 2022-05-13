https://ria.ru/20220513/mobilizatsiya-1788457445.html

Министр обороны Украины заявил, что Киев хочет мобилизовать миллион человек

Министр обороны Украины заявил, что Киев хочет мобилизовать миллион человек - РИА Новости, 13.05.2022

Министр обороны Украины заявил, что Киев хочет мобилизовать миллион человек

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев хочет мобилизовать миллион человек. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T23:44

2022-05-13T23:44

2022-05-13T23:44

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

донбасс

алексей резников

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев хочет мобилизовать миллион человек."Были запущены процессы, которые обеспечат повышение оборонного потенциала Украины … Мы сосредоточены на необходимости обеспечить один миллион человек, которые будут противостоять противнику", - написал Резников в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).Как отмечает украинское издание Страна.ua, украинская власть впервые назвала число граждан, которых планирует мобилизовать в армию.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

украина

россия

донбасс

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, россия, донбасс, алексей резников, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины