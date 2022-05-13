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Министры обороны США и Украины обсудили военную помощь - РИА Новости, 13.05.2022
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Министры обороны США и Украины обсудили военную помощь
Министры обороны США и Украины обсудили военную помощь - РИА Новости, 13.05.2022
Министры обороны США и Украины обсудили военную помощь
Министр обороны США Ллойд Остин обсудил с украинским коллегой Алексеем Резниковым оперативную обстановку на востоке Украине и продолжение западной военной... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T02:02
2022-05-13T02:02
в мире
украина
германия
сша
пентагон
ллойд остин
алексей резников
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 13 мая — РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин обсудил с украинским коллегой Алексеем Резниковым оперативную обстановку на востоке Украине и продолжение западной военной помощи, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.Разговор состоялся на фоне рассмотрения в конгрессе инициативы о выделении дополнительной военной, экономической и гуманитарной помощи Украине на сумму в 40 миллиардов долларов.Министры также обсудили подготовку к предстоящей виртуальной встрече стран, поставляющих оружие украинским силам. Дебютное совещание группы прошлой в апреле на американской авиабазе Рамштайн в Германии и собрало представителей 40 стран.
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в мире, украина, германия, сша, пентагон, ллойд остин, алексей резников, джон кирби, вашингтон
02:02 13.05.2022
 
Министры обороны США и Украины обсудили военную помощь

Пресс-секретарь Пентагона Кирби: министры обороны США и Украины обсудили военную помощь

© AP Photo / Rodrigo AbdУкраинский военный на блокпосту в поселке Литин
Украинский военный на блокпосту в поселке Литин - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Украинский военный на блокпосту в поселке Литин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 мая — РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин обсудил с украинским коллегой Алексеем Резниковым оперативную обстановку на востоке Украине и продолжение западной военной помощи, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Министр обороны Ллойд Дж. Остин III переговорил с украинским министром обороны Алексеем Резниковым, обсудив ситуацию на местах в восточной Украине и представив дополнительную информацию об американских и международных усилиях по оказанию содействия в сфере безопасности", — сказано в пресс-релизе.

Разговор состоялся на фоне рассмотрения в конгрессе инициативы о выделении дополнительной военной, экономической и гуманитарной помощи Украине на сумму в 40 миллиардов долларов.
Министры также обсудили подготовку к предстоящей виртуальной встрече стран, поставляющих оружие украинским силам. Дебютное совещание группы прошлой в апреле на американской авиабазе Рамштайн в Германии и собрало представителей 40 стран.
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В миреУкраинаГерманияСШАПентагонЛлойд ОстинАлексей РезниковДжон КирбиВашингтон
 
 
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