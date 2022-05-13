https://ria.ru/20220513/ministry-1788234913.html

Министры обороны США и Украины обсудили военную помощь

Министры обороны США и Украины обсудили военную помощь - РИА Новости, 13.05.2022

Министры обороны США и Украины обсудили военную помощь

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил с украинским коллегой Алексеем Резниковым оперативную обстановку на востоке Украине и продолжение западной военной... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T02:02

2022-05-13T02:02

2022-05-13T02:02

в мире

украина

германия

сша

пентагон

ллойд остин

алексей резников

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 13 мая — РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин обсудил с украинским коллегой Алексеем Резниковым оперативную обстановку на востоке Украине и продолжение западной военной помощи, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.Разговор состоялся на фоне рассмотрения в конгрессе инициативы о выделении дополнительной военной, экономической и гуманитарной помощи Украине на сумму в 40 миллиардов долларов.Министры также обсудили подготовку к предстоящей виртуальной встрече стран, поставляющих оружие украинским силам. Дебютное совещание группы прошлой в апреле на американской авиабазе Рамштайн в Германии и собрало представителей 40 стран.

https://ria.ru/20220512/pomosch-1788024850.html

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в мире, украина, германия, сша, пентагон, ллойд остин, алексей резников, джон кирби, вашингтон