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Министры обороны США и Украины обсудили военную помощь
Министры обороны США и Украины обсудили военную помощь - РИА Новости, 13.05.2022
Министры обороны США и Украины обсудили военную помощь
Министр обороны США Ллойд Остин обсудил с украинским коллегой Алексеем Резниковым оперативную обстановку на востоке Украине и продолжение западной военной... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T02:02
2022-05-13T02:02
2022-05-13T02:02
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ВАШИНГТОН, 13 мая — РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин обсудил с украинским коллегой Алексеем Резниковым оперативную обстановку на востоке Украине и продолжение западной военной помощи, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.Разговор состоялся на фоне рассмотрения в конгрессе инициативы о выделении дополнительной военной, экономической и гуманитарной помощи Украине на сумму в 40 миллиардов долларов.Министры также обсудили подготовку к предстоящей виртуальной встрече стран, поставляющих оружие украинским силам. Дебютное совещание группы прошлой в апреле на американской авиабазе Рамштайн в Германии и собрало представителей 40 стран.
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в мире, украина, германия, сша, пентагон, ллойд остин, алексей резников, джон кирби, вашингтон
Министры обороны США и Украины обсудили военную помощь
Пресс-секретарь Пентагона Кирби: министры обороны США и Украины обсудили военную помощь