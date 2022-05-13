https://ria.ru/20220513/medvedev-1788346199.html

Медведев предложил гармонизировать льготы для IT-сектора

Медведев предложил гармонизировать льготы для IT-сектора - РИА Новости, 13.05.2022

Медведев предложил гармонизировать льготы для IT-сектора

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил подумать над гармонизацией льгот для IT-компаний и иных высокотехнологичных секторов нашей экономики, в... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T15:15

2022-05-13T15:15

2022-05-13T15:15

экономика

дмитрий медведев

технологии

сколковский институт науки и технологий

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил подумать над гармонизацией льгот для IT-компаний и иных высокотехнологичных секторов нашей экономики, в том числе, по социальным взносам.Медведев отметил, что от таких решений зависит укрепление технологического суверенитета страны.Он также отметил возросшую роль университета "Сколтех"."Никто ведь не верил в это дело. Говорили: "Ну что, деньги какие-то потрачены. Что у нас институтов мало исследовательских? Вон посмотрите, как все здорово сделали еще в 30-е, 40-е годы, все хорошо работает". А вот оказалось, что это не так. И что набор компетенций, которыми сегодня располагает "Сколтех", стал уникальным. И это сегодня признают все",- сказал Медведев.

https://ria.ru/20220430/trudoustroystvo-1786329156.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, дмитрий медведев, технологии, сколковский институт науки и технологий