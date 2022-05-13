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Медведев предложил гармонизировать льготы для IT-сектора - РИА Новости, 13.05.2022
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Медведев предложил гармонизировать льготы для IT-сектора
Медведев предложил гармонизировать льготы для IT-сектора - РИА Новости, 13.05.2022
Медведев предложил гармонизировать льготы для IT-сектора
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил подумать над гармонизацией льгот для IT-компаний и иных высокотехнологичных секторов нашей экономики, в... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T15:15
2022-05-13T15:15
экономика
дмитрий медведев
технологии
сколковский институт науки и технологий
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил подумать над гармонизацией льгот для IT-компаний и иных высокотехнологичных секторов нашей экономики, в том числе, по социальным взносам.Медведев отметил, что от таких решений зависит укрепление технологического суверенитета страны.Он также отметил возросшую роль университета "Сколтех"."Никто ведь не верил в это дело. Говорили: "Ну что, деньги какие-то потрачены. Что у нас институтов мало исследовательских? Вон посмотрите, как все здорово сделали еще в 30-е, 40-е годы, все хорошо работает". А вот оказалось, что это не так. И что набор компетенций, которыми сегодня располагает "Сколтех", стал уникальным. И это сегодня признают все",- сказал Медведев.
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экономика, дмитрий медведев, технологии, сколковский институт науки и технологий
15:15 13.05.2022
 
Медведев предложил гармонизировать льготы для IT-сектора

Медведев предложил гармонизировать льготы для IT и иных высокотехнологичных секторов

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил подумать над гармонизацией льгот для IT-компаний и иных высокотехнологичных секторов нашей экономики, в том числе, по социальным взносам.
"Вопрос гармонизации льгот для IT-компаний и иных высокотехнологичных секторов нашей экономики, в том числе, по социальным взносам. Понятно, это тоже вопрос дискуссионный, но тем не менее в нынешней ситуации нужны неординарные шаги. Не могу сказать, что это шаг совсем неординарный. Но всякий шаг, направленный на поддержку отечественной экономики, в том числе, высокотехнологичных отраслей, он может быть полезен", - сказал он на заседание Попечительского совета Фонда "Сколково".
Медведев отметил, что от таких решений зависит укрепление технологического суверенитета страны.
Он также отметил возросшую роль университета "Сколтех".
"Никто ведь не верил в это дело. Говорили: "Ну что, деньги какие-то потрачены. Что у нас институтов мало исследовательских? Вон посмотрите, как все здорово сделали еще в 30-е, 40-е годы, все хорошо работает". А вот оказалось, что это не так. И что набор компетенций, которыми сегодня располагает "Сколтех", стал уникальным. И это сегодня признают все",- сказал Медведев.
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ЭкономикаДмитрий МедведевТехнологииСколковский институт науки и технологий
 
 
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