https://ria.ru/20220513/medvedev-1788346199.html
Медведев предложил гармонизировать льготы для IT-сектора
Медведев предложил гармонизировать льготы для IT-сектора - РИА Новости, 13.05.2022
Медведев предложил гармонизировать льготы для IT-сектора
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил подумать над гармонизацией льгот для IT-компаний и иных высокотехнологичных секторов нашей экономики, в... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T15:15
2022-05-13T15:15
2022-05-13T15:15
экономика
дмитрий медведев
технологии
сколковский институт науки и технологий
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил подумать над гармонизацией льгот для IT-компаний и иных высокотехнологичных секторов нашей экономики, в том числе, по социальным взносам.Медведев отметил, что от таких решений зависит укрепление технологического суверенитета страны.Он также отметил возросшую роль университета "Сколтех"."Никто ведь не верил в это дело. Говорили: "Ну что, деньги какие-то потрачены. Что у нас институтов мало исследовательских? Вон посмотрите, как все здорово сделали еще в 30-е, 40-е годы, все хорошо работает". А вот оказалось, что это не так. И что набор компетенций, которыми сегодня располагает "Сколтех", стал уникальным. И это сегодня признают все",- сказал Медведев.
https://ria.ru/20220430/trudoustroystvo-1786329156.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, дмитрий медведев, технологии, сколковский институт науки и технологий
Медведев предложил гармонизировать льготы для IT-сектора
Медведев предложил гармонизировать льготы для IT и иных высокотехнологичных секторов
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил подумать над гармонизацией льгот для IT-компаний и иных высокотехнологичных секторов нашей экономики, в том числе, по социальным взносам.
"Вопрос гармонизации льгот для IT-компаний и иных высокотехнологичных секторов нашей экономики, в том числе, по социальным взносам. Понятно, это тоже вопрос дискуссионный, но тем не менее в нынешней ситуации нужны неординарные шаги. Не могу сказать, что это шаг совсем неординарный. Но всякий шаг, направленный на поддержку отечественной экономики, в том числе, высокотехнологичных отраслей, он может быть полезен", - сказал он на заседание Попечительского совета Фонда "Сколково".
Медведев отметил, что от таких решений зависит укрепление технологического суверенитета страны.
Он также отметил возросшую роль университета "Сколтех
".
"Никто ведь не верил в это дело. Говорили: "Ну что, деньги какие-то потрачены. Что у нас институтов мало исследовательских? Вон посмотрите, как все здорово сделали еще в 30-е, 40-е годы, все хорошо работает". А вот оказалось, что это не так. И что набор компетенций, которыми сегодня располагает "Сколтех", стал уникальным. И это сегодня признают все",- сказал Медведев.